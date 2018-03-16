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16 марта 2018, 17:47



Норильск – один из лучших городов страны, способствующий укреплению семейных ценностей

Во второй раз Норильск принимает участие в этом конкурсе, и число его участников растет в прогрессии: в 2017-м по сравнению с 2016-м оно увеличилось вдвое, а количество проводимых мероприятий и вовсе утроилось. В этом году в нашем городе к конкурсу подключились десятки учреждений – школы, комиссии по делам несовершеннолетних города, благотворительные фонды, молодежные и детские организации и многие другие. В план вошло более 200 мероприятий по всем районам города, но по факту было реализовано 185. Это были как разовые акции, так и долговременные проекты и программы, так что общее число мероприятий, как верно отметила Елена Каушнян, не счесть. Елена Каушнян, директор центра социальной помощи семье и детям «Норильский»: «Норильские учреждения-участники организовывали мероприятия для помощи и организации досуга детей различных категорий – находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот; маломобильных деток, для семей – малоимущих, например, и многих других. Стимулировали возвращаться в семьи, работали с детьми групп риска, их семьями, занимались с теми, кто находится в социально-опасном положении. Большой спектр работы взяли на себя некоммерческие организации. Спасибо всем за неравнодушие!» Победители конкурса награждаются в Совете Федерации (Москва), однако норильские представители прибыть на торжество не смогли, потому Норильску почетный знак был отправлен отдельно, с приложением диплома участника конкурса и победителя одной из номинаций. Сегодня копии диплома были вручены представителям всех учреждений-участников. Как рассказала на награждении Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики Норильска, становится доброй традицией совместно придумывать и проводить мероприятия для помощи детям и семьям Норильска. «Цель конкурса: чтобы все семьи в России были дружными, мирными, не попадали в социально опасное положение, и все наши усилия направлены на это», - добавила она. На вручении дипломов всех присутствующих призвали не оставаться в стороне от конкурса 2018 года под девизом «Город – территория детства», в котором Норильск будет участвовать во всех номинациях. Мероприятия в его рамках по всех учреждениях пройдут с мая по октябрь. Сможем ли мы повторить успех, будет ясно под занавес года, в декабре.

Просмотров:176 Таково мнение жюри всероссийского конкурса-2017 «Семья и город – растем вместе!», проводимого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. Наш город стал победителем в рамках акции «А у нас во дворе», являвшейся одним из конкурсных заданий.Во второй раз Норильск принимает участие в этом конкурсе, и число его участников растет в прогрессии: в 2017-м по сравнению с 2016-м оно увеличилось вдвое, а количество проводимых мероприятий и вовсе утроилось. В этом году в нашем городе к конкурсу подключились десятки учреждений – школы, комиссии по делам несовершеннолетних города, благотворительные фонды, молодежные и детские организации и многие другие. В план вошло более 200 мероприятий по всем районам города, но по факту было реализовано 185. Это были как разовые акции, так и долговременные проекты и программы, так что общее число мероприятий, как верно отметила Елена Каушнян, не счесть.Елена Каушнян, директор центра социальной помощи семье и детям «Норильский»: «Норильские учреждения-участники организовывали мероприятия для помощи и организации досуга детей различных категорий – находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот; маломобильных деток, для семей – малоимущих, например, и многих других. Стимулировали возвращаться в семьи, работали с детьми групп риска, их семьями, занимались с теми, кто находится в социально-опасном положении. Большой спектр работы взяли на себя некоммерческие организации. Спасибо всем за неравнодушие!»Победители конкурса награждаются в Совете Федерации (Москва), однако норильские представители прибыть на торжество не смогли, потому Норильску почетный знак был отправлен отдельно, с приложением диплома участника конкурса и победителя одной из номинаций. Сегодня копии диплома были вручены представителям всех учреждений-участников.Как рассказала на награждении Светлана Бабурина, начальник управления социальной политики Норильска, становится доброй традицией совместно придумывать и проводить мероприятия для помощи детям и семьям Норильска. «Цель конкурса: чтобы все семьи в России были дружными, мирными, не попадали в социально опасное положение, и все наши усилия направлены на это», - добавила она.На вручении дипломов всех присутствующих призвали не оставаться в стороне от конкурса 2018 года под девизом «Город – территория детства», в котором Норильск будет участвовать во всех номинациях. Мероприятия в его рамках по всех учреждениях пройдут с мая по октябрь. Сможем ли мы повторить успех, будет ясно под занавес года, в декабре.