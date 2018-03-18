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18 марта 2018, 14:07



Норильск, поднажмем! Явка в Норильске на 12.00.



Просмотров:388 Явка в Норильске на 12.00 составила 16,4%. Это выше соответствующего показателя на выборах Президента РФ в 2012 году – тогда явка на 12.00 составляла 9,4%.Однако показатель явки в Норильске сегодня ниже, чем в целом в Красноярском крае (24,85%), а также в отдельных городах региона – Канске, Ачинске, Железногорске, Зеленогорске. В городских районах Красноярска явка на 12.00 также несколько выше, чем в Норильске, она составила от 18% до 21%.Поэтому призываем норильчан активнее приходить на избирательные участки и голосовать. А также участвовать в народных гуляниях, которые начались в Норильске, Талнахе и Кайеркане в 13.00.