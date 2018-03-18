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18 марта 2018, 19:09

Дмитрий Свиридов: - «Норильчане всегда были образцом активности на выборах».


Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов 18 марта в день выборов Президента страны проголосовал в Норильске на избирательном участке в гимназии № 1. После исполнения гражданского долга он пояснил журналистам, что традиционно голосует в северной столице края, вместе со всеми норильчанами. Жителей города Свиридов призвал активнее приходить на участки до конца дня, чтобы показать пример всем остальным территориям Красноярского края.«Норильчане всегда были образцом активности на выборах. Надо показать такой пример и сегодня, когда мы не только выбираем лидера страны, но и определяем курс развития всего нашего государства. Сегодня мы определяем и экономику, и социальную политику, и здравоохранение, и образование», — подчеркнул председатель Законодательного собрания региона.
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    Список новостей

 19 марта 2018 
11:25   «Норникель» примет участие в Днях Забайкальского края в Совете Федерации 11:00   Валерий Редкозубов выиграл еще одну бронзовую медаль Паралимпийских игр.
08:44   Норильчане отдали абсолютное большинство голосов за Путина. 01:48   Первые предварительные результаты выборов в Норильске.

 18 марта 2018 
20:51   В Норильске завершилось голосование на избирательных участках. Идет обработка бюллетеней. 20:09   Штормовое предупреждение, объявленное в Норильске сегодня, будет действовать и завтра, 19 марта.
19:22   До завершения голосования в Норильске осталось чуть более получаса. 19:17   Глава Норильска Ринат Ахметчин принял участие в выборах Президента РФ.
19:13   Александр Пестряков: «Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны». 19:09   Дмитрий Свиридов: - «Норильчане всегда были образцом активности на выборах».
14:07   Норильск, поднажмем! Явка в Норильске на 12.00.

 16 марта 2018 
17:47   Норильск – один из лучших городов страны, способствующий укреплению семейных ценностей. 17:22   В Центре занятости населения Норильска сегодня прошел день самозанятости.
17:06   В Центре занятости Норильска можно получить более 100 тысяч рублей на открытие бизнеса. 16:47   «Норильсктрансгаз» за 2017 год поставил почти три миллиарда кубометров газа.
16:39   Группа "Интеррос" закрыла сделку с группой Millhouse. Владимир Потанин выкупил у Романа Абрамовича два процента акций «Норникеля». 16:38   Завтра в кайерканской библиотеке № 1 состоится торжественное открытие комнаты раннего развития детей «Лукоморье».
16:25   Проблемы наркомании с норильскими школьниками за круглым столом обсудили сотрудники полиции. 16:08   Норильские театралы предстоящей ночью погрузятся в атмосферу итальянской культуры.
15:45   С воскресенья автомобилисты должны будут иметь светоотражающие жилеты. 15:22   А. Янович: «Штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства - 3 тыс. руб., столько же стоит детское автокресло, которое может спасти жизнь ребенку в случае ДТП».
15:21   Аэропорт Норильск будет газифицирован к концу 2018 года. 15:13   Житель Москвы поблагодарил норильских полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
14:41   В грядущие выходные Норильск ожидает очередной циклон с обильными снегопадами и штормовым ветром. 14:04   В 2017 году детей-инвалидов в Норильске стало больше на 90 человек. Взрослых граждан с ограниченными возможностями здоровья - на 802 человека.
13:54   Сегодня свое пятилетие отмечает норильский многофункциональный центр. Праздничный концерт, посвященный этой дате, состоится вечером в городском Центре культуры. 13:52   Работа под ключ. Достраивать здание перинатального центра в Норильске и вести его оснащение будет один и тот же подрядчик.
13:37   В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Норильска, пройдет цикл концертных программ коллективов Красноярской краевой филармонии. 13:13   Демонтаж здания научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики на ул. Комсомольской, 1, завершится раньше срока.
13:12   Пациенты норильской инфекционной больницы бьют тревогу и требуют тепла. В палатах - холодно, в санузлах давно не было ремонта, чему свидетельство - яркая плесень! 12:05   МФК «Норильский никель» громит «Дину».
10:53   Вопросы кибербезопасности обсудили члены клуба «Безопасность информации в промышленности» (БИП-клуб), созданного по инициативе компании «Норникель».

 15 марта 2018 
18:57   В норильском отделе следственного комитета - новый руководитель. 17:33   Дмитрий Свиридов: «Миллиардные вложения в развитие – это гарантия того, что Норильск не будет вахтовым поселком».
17:27   Поросята под арестом. В Дудинке приостановлена деятельность свиноводческой фермы. 17:16   В Норильске инвалидность имеет 3,3 % населения.
17:13   Фирму «Эспрингаль» - ловца бездомных собак внесли в черный список Красноярского края. В прошлом году эта же фирма претендовала на контракт в одном из районов Норильска. 16:54   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников.
16:48   Вокал, китайский язык, бальные танцы… Ответ на вопрос «куда записать ребенка?» поможет найти новая детская рубрика газеты «зпПЛЮС» - «Песочница». 16:43   Два конкурса социальных проектов и один молодежный объявляет управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска.
16:14   Более 300 человек примут участие в досрочном этапе ЕГЭ в Норильске. 15:51   Все 73 норильских избирательных участка на 100% готовы к выборам Президента Российской Федерации.
14:57   На уличных гуляньях в Талнахе 18 марта народ научат танцевать кадриль. 14:37   Восемь лет лишения свободы получила жительница Норильска за сбыт наркотиков.
13:57   Быстринский ГОК «Норникеля» выдал первые образцы медного концентрата. 13:51   18 марта около 200 полицейских будут обеспечивать правопорядок и безопасность граждан в Норильске.
13:30   В досрочном этапе ЕГЭ в Красноярском крае примут участие более 500 человек. Пункт приема экзаменов будет организован и в Норильске. 13:09   Силовики готовы к выборам. В Норильске состоялись первые в этом году заседания муниципальных антитеррористической группы и антинаркотической комиссии.
13:05   Председатель краевого парламента прибыл в Норильск с рабочим визитом. 12:32   Норильчанин трижды наказан за вождение нетрезвым: оштрафован, лишен водительских прав. Однако ему этого мало, он вновь сел за руль пьяным.




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