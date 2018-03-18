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18 марта 2018, 19:09



Дмитрий Свиридов: - «Норильчане всегда были образцом активности на выборах».



Просмотров:224 Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов 18 марта в день выборов Президента страны проголосовал в Норильске на избирательном участке в гимназии № 1. После исполнения гражданского долга он пояснил журналистам, что традиционно голосует в северной столице края, вместе со всеми норильчанами. Жителей города Свиридов призвал активнее приходить на участки до конца дня, чтобы показать пример всем остальным территориям Красноярского края.«Норильчане всегда были образцом активности на выборах. Надо показать такой пример и сегодня, когда мы не только выбираем лидера страны, но и определяем курс развития всего нашего государства. Сегодня мы определяем и экономику, и социальную политику, и здравоохранение, и образование», — подчеркнул председатель Законодательного собрания региона.