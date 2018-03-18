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18 марта 2018, 19:13



Александр Пестряков: «Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны».



Просмотров:242 Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков проголосовал в первой гимназии. Общаясь с журналистами, он напомнил, что сегодня одновременно с выборами Президента РФ в Норильске проходит и опрос населения по проекту обновления Норильска.«Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны. Люди активно голосуют и за Президента, и участвуют в опросе по обновлению Норильска. Уверен, что до закрытия участков все, кто не успел проголосовать, сделают это. Ведь мы - норильчане – это команда победы, тяжелые погодные условия нам нипочем», — сказал председатель горсовета.