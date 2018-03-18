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18 марта 2018, 19:13

Александр Пестряков: «Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны».


Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков проголосовал в первой гимназии. Общаясь с журналистами, он напомнил, что сегодня одновременно с выборами Президента РФ в Норильске проходит и опрос населения по проекту обновления Норильска.«Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны. Люди активно голосуют и за Президента, и участвуют в опросе по обновлению Норильска. Уверен, что до закрытия участков все, кто не успел проголосовать, сделают это. Ведь мы - норильчане – это команда победы, тяжелые погодные условия нам нипочем», — сказал председатель горсовета.
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    Список новостей

 19 марта 2018 
11:25   «Норникель» примет участие в Днях Забайкальского края в Совете Федерации 11:00   Валерий Редкозубов выиграл еще одну бронзовую медаль Паралимпийских игр.
08:44   Норильчане отдали абсолютное большинство голосов за Путина. 01:48   Первые предварительные результаты выборов в Норильске.

 18 марта 2018 
20:51   В Норильске завершилось голосование на избирательных участках. Идет обработка бюллетеней. 20:09   Штормовое предупреждение, объявленное в Норильске сегодня, будет действовать и завтра, 19 марта.
19:22   До завершения голосования в Норильске осталось чуть более получаса. 19:17   Глава Норильска Ринат Ахметчин принял участие в выборах Президента РФ.
19:13   Александр Пестряков: «Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны». 19:09   Дмитрий Свиридов: - «Норильчане всегда были образцом активности на выборах».
14:07   Норильск, поднажмем! Явка в Норильске на 12.00.

 16 марта 2018 
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17:06   В Центре занятости Норильска можно получить более 100 тысяч рублей на открытие бизнеса. 16:47   «Норильсктрансгаз» за 2017 год поставил почти три миллиарда кубометров газа.
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16:25   Проблемы наркомании с норильскими школьниками за круглым столом обсудили сотрудники полиции. 16:08   Норильские театралы предстоящей ночью погрузятся в атмосферу итальянской культуры.
15:45   С воскресенья автомобилисты должны будут иметь светоотражающие жилеты. 15:22   А. Янович: «Штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства - 3 тыс. руб., столько же стоит детское автокресло, которое может спасти жизнь ребенку в случае ДТП».
15:21   Аэропорт Норильск будет газифицирован к концу 2018 года. 15:13   Житель Москвы поблагодарил норильских полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
14:41   В грядущие выходные Норильск ожидает очередной циклон с обильными снегопадами и штормовым ветром. 14:04   В 2017 году детей-инвалидов в Норильске стало больше на 90 человек. Взрослых граждан с ограниченными возможностями здоровья - на 802 человека.
13:54   Сегодня свое пятилетие отмечает норильский многофункциональный центр. Праздничный концерт, посвященный этой дате, состоится вечером в городском Центре культуры. 13:52   Работа под ключ. Достраивать здание перинатального центра в Норильске и вести его оснащение будет один и тот же подрядчик.
13:37   В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Норильска, пройдет цикл концертных программ коллективов Красноярской краевой филармонии. 13:13   Демонтаж здания научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики на ул. Комсомольской, 1, завершится раньше срока.
13:12   Пациенты норильской инфекционной больницы бьют тревогу и требуют тепла. В палатах - холодно, в санузлах давно не было ремонта, чему свидетельство - яркая плесень! 12:05   МФК «Норильский никель» громит «Дину».
10:53   Вопросы кибербезопасности обсудили члены клуба «Безопасность информации в промышленности» (БИП-клуб), созданного по инициативе компании «Норникель».

 15 марта 2018 
18:57   В норильском отделе следственного комитета - новый руководитель. 17:33   Дмитрий Свиридов: «Миллиардные вложения в развитие – это гарантия того, что Норильск не будет вахтовым поселком».
17:27   Поросята под арестом. В Дудинке приостановлена деятельность свиноводческой фермы. 17:16   В Норильске инвалидность имеет 3,3 % населения.
17:13   Фирму «Эспрингаль» - ловца бездомных собак внесли в черный список Красноярского края. В прошлом году эта же фирма претендовала на контракт в одном из районов Норильска. 16:54   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки дорожной безопасности для школьников.
16:48   Вокал, китайский язык, бальные танцы… Ответ на вопрос «куда записать ребенка?» поможет найти новая детская рубрика газеты «зпПЛЮС» - «Песочница». 16:43   Два конкурса социальных проектов и один молодежный объявляет управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска.
16:14   Более 300 человек примут участие в досрочном этапе ЕГЭ в Норильске. 15:51   Все 73 норильских избирательных участка на 100% готовы к выборам Президента Российской Федерации.
14:57   На уличных гуляньях в Талнахе 18 марта народ научат танцевать кадриль. 14:37   Восемь лет лишения свободы получила жительница Норильска за сбыт наркотиков.
13:57   Быстринский ГОК «Норникеля» выдал первые образцы медного концентрата. 13:51   18 марта около 200 полицейских будут обеспечивать правопорядок и безопасность граждан в Норильске.
13:30   В досрочном этапе ЕГЭ в Красноярском крае примут участие более 500 человек. Пункт приема экзаменов будет организован и в Норильске. 13:09   Силовики готовы к выборам. В Норильске состоялись первые в этом году заседания муниципальных антитеррористической группы и антинаркотической комиссии.
13:05   Председатель краевого парламента прибыл в Норильск с рабочим визитом. 12:32   Норильчанин трижды наказан за вождение нетрезвым: оштрафован, лишен водительских прав. Однако ему этого мало, он вновь сел за руль пьяным.




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