Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 марта 2018, 19:17



Глава Норильска Ринат Ахметчин принял участие в выборах Президента РФ.



Просмотров:263 Одним из первых на выборах Президента РФ в Норильске проголосовал глава города Ринат Ахметчин. Свой гражданский долг градоначальник выполнил на избирательном участке № 597 в средней школе № 1. После голосования за Президента Ринат Ахметчин поучаствовал в опросе населения по проекту обновления Норильска.На вопрос журналистов о том, насколько сложно было главе администрации города определиться с выбором своего кандидата, Ринат Ахметчин ответил, что выбор был не сложен — он голосовал за стабильность в стране и за развитие Норильска. Жителей города глава призвал активнее участвовать в голосовании.«Сегодня выдался хотя и не солнечный, но по-весеннему теплый день. Призываю норильчан дружно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Для вас на участках организованы праздники, торговля», - обратился Ринат Ахметчин к жителям города.