Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 марта 2018, 19:22



До завершения голосования в Норильске осталось чуть более получаса.



Просмотров:291 На 18.00 явка в городе составляла 58,7%. У норильчан еще есть немного времени, чтобы успеть сделать свой выбор.Напомним, весь день на городских избирательных участках горожане могли не только проголосовать, но и получить медицинскую консультацию, а также квалифицированный совет от специалистов администрации города и депутатов Норильского городского Совета. Избирательные участки работают до 20.00.