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18 марта 2018, 20:09



Штормовое предупреждение, объявленное в Норильске сегодня, будет действовать и завтра, 19 марта.



Просмотров:266 Сегодня в Норильске с 07.00 действует штормовое предупреждение по ветру.На 17.00 в городе была отмечена температура -16 градусов и юго-восточный ветер 8-11 м/сек.По прогнозам синоптиков, на завтра, 19 марта, сохраняется штормовое предупреждение – снег, метель. Видимость 1-2 км. Температура ночью составит 18-23 градуса мороза, днем – от 13 до 18 градусов. Ветер ожидается южный с силой 8-13 м/сек, с порывами 15-20 м/сек, в горных районах - 22-27 м/сек.По решению ГИБДД на дороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введен временный запрет для движения транспортных средств. Движение автобусов 31 и 33 маршрутов временно прекращено.