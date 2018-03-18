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18 марта 2018, 20:51



В Норильске завершилось голосование на избирательных участках. Идет обработка бюллетеней.



Просмотров:293 Несмотря на неблагоприятные погодные условия, жители Норильска проявили высокую активность на выборах президента. По предварительным данным явка превысила 60%, тем самым норильчане установили рекорд активности на выборах Президента.Напомним, на предыдущих выборах 2012 года в голосовании приняли участие 59% избирателей Норильска.Точное количество проголосовавших сегодня в Норильске станет известен позднее. Сейчас идет подсчет бюллетеней.