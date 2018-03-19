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19 марта 2018, 01:48



Первые предварительные результаты выборов в Норильске.



Просмотров:277 "Явка в Норильске на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года - самая высокая за всю историю выборов в Норильске. Такой высокой явки в Норильске не было никогда", - об этом на пресс-конференции заявил председатель ТИК Норильска Евгений Волик, подводя первые итоги голосования, на момент обработки бюллетеней из 69% участковых избирательных комиссий явка составила более 65% . - Для Норильска - это рекорд. В Норильске такой явки не было никогда. Голосование прошло спокойно. В ходе голосования поступило всего одно заявление, которое было оперативно рассмотрено участковой избирательной комиссией. Окончательные результаты будут определены уже сегодня днем, а пока предварительные результаты голосования таковы: общая явка на выборах Президента РФ составила 67,08%. Первые предварительные результаты таковы: Путин - 75,86%, Грудинин - 11,8%, Жириновский - 7,91%, Собчак - 1,26%. Остальные кандидаты - менее 1 процента.