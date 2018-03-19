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19 марта 2018, 08:44



Норильчане отдали абсолютное большинство голосов за Путина.



Просмотров:176 ТИК Норильска после обработки 100% бюллетеней: "Явка в Норильске составила 67,13% избирателей. В голосовании приняли участие 78 052 человек. Это беспрецедентно высокая явка для Норильска. Норильчане - огромные молодцы. Абсолютным победителем голосования стал Владимир Путин. За него проголосовало 59 172 жителя большого Норильска. Это 75,86% избирателей. Павел Грудинин получил поддержку 8724 избирателей, что составляет 11,18%. На третьем месте - Владимир Жириновский. В Норильске у него 7,91%. У остальных кандидатов голоса распределились следующим образом: Собчак - 1,26%, Явлинский - 0,69%, Титов - 0,60%, Сурайкин - 0,53%".