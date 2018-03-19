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19 марта 2018, 11:00



Валерий Редкозубов выиграл еще одну бронзовую медаль Паралимпийских игр.

17 марта состоялись соревнования по горнолыжному спорту в слаломе. Среди спортсменов с нарушением зрения норильчанин Валерий Редкозубов вместе с лидером Евгением Героевым показал третий результат. Чемпионом стал итальянец Джакомо Бертаньолли (лидер – Фабрицио Касаль), серебро завоевал словак Якуб Крако (лидер – Бранислав Брозман). Таким образом, к своей бронзе в суперкомбинации Валерий Редкозубов прибавил еще одну паралимпийскую медаль, сообщили в министерстве спорта Красноярского края. Напомним, что Красноярский край на этих Играх представлял еще один горнолыжник – Алексей Бугаев. На счету Алексея две медали: золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе. XII зимние Паралимпийские игры - 2018 проходили с 9 по 18 марта. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов. Россию представляли 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих. В программу Паралимпиады вошли соревнования по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, сноуборду, керлингу на колясках. Было разыграно 80 комплектов медалей. Это на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Паралимпийских играх-2014 в Сочи. Российские паралимпийцы соревновались как нейтральные паралимпийские спортсмены и выступали под паралимпийским флагом.

Просмотров:89 Накануне в Пхенчхане завершились XII зимние Паралимпийские игры. Спортсмены из России заняли второе место в общекомандном зачете. Наши паралимпийцы завоевали 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. Четыре медали на счету спортсменов из Красноярского края.17 марта состоялись соревнования по горнолыжному спорту в слаломе. Среди спортсменов с нарушением зрения норильчанин Валерий Редкозубов вместе с лидером Евгением Героевым показал третий результат. Чемпионом стал итальянец Джакомо Бертаньолли (лидер – Фабрицио Касаль), серебро завоевал словак Якуб Крако (лидер – Бранислав Брозман). Таким образом, к своей бронзе в суперкомбинации Валерий Редкозубов прибавил еще одну паралимпийскую медаль, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.Напомним, что Красноярский край на этих Играх представлял еще один горнолыжник – Алексей Бугаев. На счету Алексея две медали: золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.XII зимние Паралимпийские игры - 2018 проходили с 9 по 18 марта. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов. Россию представляли 30 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих. В программу Паралимпиады вошли соревнования по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, сноуборду, керлингу на колясках. Было разыграно 80 комплектов медалей. Это на 8 комплектов наград больше, чем на предыдущих Паралимпийских играх-2014 в Сочи. Российские паралимпийцы соревновались как нейтральные паралимпийские спортсмены и выступали под паралимпийским флагом.