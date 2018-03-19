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19 марта 2018, 11:25



«Норникель» примет участие в Днях Забайкальского края в Совете Федерации

Мероприятие проходит в рамках Дней субъектов РФ, в ходе которых сенаторы верхней палаты парламента знакомятся со стратегиями развития регионов и примерами государственно-частного партнерства (ГЧП). Делегацию чиновников, региональных депутатов и представителей компаний, инвестирующих в социально-экономического развитие Забайкальского края, возглавляет глава региона Наталья Жданова. В Днях Забайкальского края примет участие вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, которая расскажет о вкладе компании в развитие региона. Освоение Быстринского месторождения — наилучший за последние годы пример эффективного государственно-частного партнерства при реализации масштабных инвестиционных проектов. Совместно с государством была создана внешняя инфраструктура (построены 234 км. ЛЭП и 227 км. железной дороги), что обеспечило компании строительство горно-обогатительного комбината. Общий объем инвестиций составил около 90 млрд руб, сообщает пресс-служба «Норникеля». Делегация Забайкальского края обсудит с сенаторами межбюджетные отношения, госпрограмму развития региона и законодательное регулирование приграничной торговли. На заседаниях комитетов Совета Федерации будут рассмотрены вопросы «О механизмах развития инфраструктуры Забайкалья», «О мерах по развитию приграничного сотрудничества», «Бюджетная обеспеченность Забайкалья», «Проблема применения принципов формирования «Модельного бюджета». «Норникель» является главным партнером краевой власти по реализации социально-экономических проектов. В соответствии с соглашением о сотрудничестве, компания намерена направить на финансирование социальных проектов правительства Забайкальского края и местных органов самоуправления до 1 января 2027 года не менее 3,29 млрд руб.

Просмотров:44 Сегодня в Москве в здании Совета Федерации на Малой Дмитровке стартуют Дни Забайкальского края. Продлятся они по 21 марта. В ходе заседания Совету Федерации будет представлен проект освоения Быстринского месторождения, как наилучший за последние годы пример эффективного государственно-частного партнерства.Мероприятие проходит в рамках Дней субъектов РФ, в ходе которых сенаторы верхней палаты парламента знакомятся со стратегиями развития регионов и примерами государственно-частного партнерства (ГЧП). Делегацию чиновников, региональных депутатов и представителей компаний, инвестирующих в социально-экономического развитие Забайкальского края, возглавляет глава региона Наталья Жданова.В Днях Забайкальского края примет участие вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных, которая расскажет о вкладе компании в развитие региона. Освоение Быстринского месторождения — наилучший за последние годы пример эффективного государственно-частного партнерства при реализации масштабных инвестиционных проектов. Совместно с государством была создана внешняя инфраструктура (построены 234 км. ЛЭП и 227 км. железной дороги), что обеспечило компании строительство горно-обогатительного комбината. Общий объем инвестиций составил около 90 млрд руб, сообщает пресс-служба «Норникеля».Делегация Забайкальского края обсудит с сенаторами межбюджетные отношения, госпрограмму развития региона и законодательное регулирование приграничной торговли. На заседаниях комитетов Совета Федерации будут рассмотрены вопросы «О механизмах развития инфраструктуры Забайкалья», «О мерах по развитию приграничного сотрудничества», «Бюджетная обеспеченность Забайкалья», «Проблема применения принципов формирования «Модельного бюджета».«Норникель» является главным партнером краевой власти по реализации социально-экономических проектов. В соответствии с соглашением о сотрудничестве, компания намерена направить на финансирование социальных проектов правительства Забайкальского края и местных органов самоуправления до 1 января 2027 года не менее 3,29 млрд руб.