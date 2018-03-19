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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
11:25 «Норникель» примет участие в Днях Забайкальского края в Совете Федерации
11:00 Валерий Редкозубов выиграл еще одну бронзовую медаль Паралимпийских игр.
08:44 Норильчане отдали абсолютное большинство голосов за Путина.
01:48 Первые предварительные результаты выборов в Норильске.
20:51 В Норильске завершилось голосование на избирательных участках. Идет обработка бюллетеней.
20:09 Штормовое предупреждение, объявленное в Норильске сегодня, будет действовать и завтра, 19 марта.
19:22 До завершения голосования в Норильске осталось чуть более получаса.
19:17 Глава Норильска Ринат Ахметчин принял участие в выборах Президента РФ.
19:13 Александр Пестряков: «Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны».
19:09 Дмитрий Свиридов: - «Норильчане всегда были образцом активности на выборах».
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