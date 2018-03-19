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19 марта 2018, 11:42



Слитки, выпавшие из самолета в Якутске, благополучно доставлены в столицу нашего региона - Красноярск.

«Все пришло в полном объеме, сейчас принимаем груз, это серебряно-золотой сплав с преобладанием серебра», - рассказала Юферова. Напомним, 15 марта при взлете в аэропорту Якутска у самолета авиакомпании «Нимбус» сорвалась левая створка грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по взлётно-посадочной полосе. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на борту Ан-12 находилось свыше девяти тонн слитков на сумму $55 млн. Как отметили в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте, на взлетной полосе оказалось порядка 3,4 тонны. В пятницу самолет с грузом повторно вылетел в Красноярск. На это раз груз доставлен без происшествий. Для справки: АО «Красцветмет» является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра. Красноярскому краю принадлежит 100% завода.

Просмотров:259 Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова ("Красцветмет") получил серебряно-золотой сплав с якутского рудника «Купол» (принадлежит Чукотской горно-геологической компании), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря компании Марию Юферову.«Все пришло в полном объеме, сейчас принимаем груз, это серебряно-золотой сплав с преобладанием серебра», - рассказала Юферова.Напомним, 15 марта при взлете в аэропорту Якутска у самолета авиакомпании «Нимбус» сорвалась левая створка грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по взлётно-посадочной полосе. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на борту Ан-12 находилось свыше девяти тонн слитков на сумму $55 млн. Как отметили в Северо-Восточном линейном управлении МВД на транспорте, на взлетной полосе оказалось порядка 3,4 тонны.В пятницу самолет с грузом повторно вылетел в Красноярск. На это раз груз доставлен без происшествий.Для справки:АО «Красцветмет» является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра. Красноярскому краю принадлежит 100% завода.