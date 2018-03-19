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19 марта 2018, 12:00



Дмитрий Свиридов: «Норильский МФЦ – один из лучших в крае».

Коллектив учреждения пришли поздравить руководители краевого и норильского парламентов, глава города, руководство Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и творческие коллективы. За особые заслуги 15 сотрудников МФЦ были удостоены муниципальных и ведомственных наград. «Норильский МФЦ – один из лучших в Красноярском крае. Сегодня ваш центр – это не только мостик между горожанами и исполнительной властью, но и площадка для общения краевых и местных депутатов с норильчанами, где решается масса вопросов. Кроме того, на базе центра впервые в крае был открыт МФЦ для бизнеса, открывший дорогу в будущее для малого бизнеса», - отметил в своей поздравительной речи председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. Сегодня в Норильске функционирует четыре многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг (в центральной части города, в районах Талнах, Кайеркан и поселке Снежногорск). Услуги по принципу «одного окна» норильчане могут получить в 36 окнах приема-выдачи документов. Сегодня МФЦ предоставляет услуги по основным сферам жизнедеятельности граждан: социальная поддержка населения, регистрация прав на недвижимое имущество, определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя и другим. Кроме того, предоставляются комплексные услуги по 9 «жизненным ситуациям» (рождение ребенка, утрата близкого человека и другие). Одновременно на безвозмездной основе оказываются дополнительные и сопутствующие услуги (подтверждение личности пользователя в ЕСИА; нотариальные услуги; доступ к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»). Количество заявителей, обращающихся в норильский МФЦ, постоянно увеличивается. Только по итогам прошлого года обратилось более 130 тысяч заявителей. В сентябре 2016 года в МФЦ был создан «Сектор для бизнеса», который оказывает специализированные услуги предпринимательскому сообществу и юридическим лицам.

Просмотров:307 Норильский многофункциональный центр отметил свой первый юбилей. В честь праздника состоялась церемония чествования лучших работников. Праздничное мероприятие, посвященное пятилетию МФЦ, прошло в городском Центре культуры в минувшую пятницу.Коллектив учреждения пришли поздравить руководители краевого и норильского парламентов, глава города, руководство Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и творческие коллективы.За особые заслуги 15 сотрудников МФЦ были удостоены муниципальных и ведомственных наград.«Норильский МФЦ – один из лучших в Красноярском крае. Сегодня ваш центр – это не только мостик между горожанами и исполнительной властью, но и площадка для общения краевых и местных депутатов с норильчанами, где решается масса вопросов. Кроме того, на базе центра впервые в крае был открыт МФЦ для бизнеса, открывший дорогу в будущее для малого бизнеса», - отметил в своей поздравительной речи председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.Сегодня в Норильске функционирует четыре многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг (в центральной части города, в районах Талнах, Кайеркан и поселке Снежногорск). Услуги по принципу «одного окна» норильчане могут получить в 36 окнах приема-выдачи документов.Сегодня МФЦ предоставляет услуги по основным сферам жизнедеятельности граждан: социальная поддержка населения, регистрация прав на недвижимое имущество, определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя и другим. Кроме того, предоставляются комплексные услуги по 9 «жизненным ситуациям» (рождение ребенка, утрата близкого человека и другие).Одновременно на безвозмездной основе оказываются дополнительные и сопутствующие услуги (подтверждение личности пользователя в ЕСИА; нотариальные услуги; доступ к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»).Количество заявителей, обращающихся в норильский МФЦ, постоянно увеличивается. Только по итогам прошлого года обратилось более 130 тысяч заявителей.В сентябре 2016 года в МФЦ был создан «Сектор для бизнеса», который оказывает специализированные услуги предпринимательскому сообществу и юридическим лицам.