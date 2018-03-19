Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 марта 2018, 12:34



Норильские боксеры привезли сразу шесть медалей различного достоинства с первенства Красноярского края по боксу среди юношей 15-16 лет памяти Артема Степанова.

В память о нем в Лесосибирске уже в третий раз проводятся соревнования, в которых в этом году приняли участие более ста спортсменов со всего края. Норильск представляли боксеры всех районов Норильска, воспитанники каждой ДЮСШ города, развивающей отделения бокса (тренеры Владимир Лазник и Максим Трофимов, Владислав Васильев и Денис Дурасов). По итогам выступлений норильчане завоевали победу в весовых категориях 60 кг - Богдан Андреянов (он же награжден специальным призом «За волю к победе»), в категории 75 кг - Александр Люфт. Владислав Миленький в категории 70 кг выиграл серебро, и сразу три бронзы взяли Илья Андреянов (категория 63 кг), Леонтий Колесников (63 кг) Никита Никитенко (80+ кг). Ребята, занявшие первое и второе места примут участие в первенстве Сибирского федерального округа, которое состоится с 17 по 21 апреля в Ленинск-Кузнецком.

Просмотров:289 Артем Степанов родился в Лесосибирске. Боксом начал заниматься в 10 лет в спортивном клубе «Афганец». В 1998 году был принят в ДЮСШ № 1 Лесосибирска, в 19 лет выполнил норматив мастера спорта, в 2000 году стал призером первенства России, в 2001-м - чемпионом Красноярского края. 22 апреля 2013 года жизнь Артема Степанова трагически оборвалась.В память о нем в Лесосибирске уже в третий раз проводятся соревнования, в которых в этом году приняли участие более ста спортсменов со всего края. Норильск представляли боксеры всех районов Норильска, воспитанники каждой ДЮСШ города, развивающей отделения бокса (тренеры Владимир Лазник и Максим Трофимов, Владислав Васильев и Денис Дурасов).По итогам выступлений норильчане завоевали победу в весовых категориях 60 кг - Богдан Андреянов (он же награжден специальным призом «За волю к победе»), в категории 75 кг - Александр Люфт.Владислав Миленький в категории 70 кг выиграл серебро, и сразу три бронзы взяли Илья Андреянов (категория 63 кг), Леонтий Колесников (63 кг) Никита Никитенко (80+ кг).Ребята, занявшие первое и второе места примут участие в первенстве Сибирского федерального округа, которое состоится с 17 по 21 апреля в Ленинск-Кузнецком.