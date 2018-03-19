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19 марта 2018, 12:34

Норильские боксеры привезли сразу шесть медалей различного достоинства с первенства Красноярского края по боксу среди юношей 15-16 лет памяти Артема Степанова.


Артем Степанов родился в Лесосибирске. Боксом начал заниматься в 10 лет в спортивном клубе «Афганец». В 1998 году был принят в ДЮСШ № 1 Лесосибирска, в 19 лет выполнил норматив мастера спорта, в 2000 году стал призером первенства России, в 2001-м - чемпионом Красноярского края. 22 апреля 2013 года жизнь Артема Степанова трагически оборвалась.
В память о нем в Лесосибирске уже в третий раз проводятся соревнования, в которых в этом году приняли участие более ста спортсменов со всего края. Норильск представляли боксеры всех районов Норильска, воспитанники каждой ДЮСШ города, развивающей отделения бокса (тренеры Владимир Лазник и Максим Трофимов, Владислав Васильев и Денис Дурасов).
По итогам выступлений норильчане завоевали победу в весовых категориях 60 кг - Богдан Андреянов (он же награжден специальным призом «За волю к победе»), в категории 75 кг - Александр Люфт.
Владислав Миленький в категории 70 кг выиграл серебро, и сразу три бронзы взяли Илья Андреянов (категория 63 кг), Леонтий Колесников (63 кг) Никита Никитенко (80+ кг).
Ребята, занявшие первое и второе места примут участие в первенстве Сибирского федерального округа, которое состоится с 17 по 21 апреля в Ленинск-Кузнецком.

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 16 марта 2018 
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 15 марта 2018 
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