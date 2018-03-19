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19 марта 2018, 14:17



В Норильске проверили школьников и их родителей на знание правил дорожного движения.

Дорожные полицейские в свою очередь оказывали консультационную помощь при возникновении споров и разъясняли требования дорожных правил. В завершение мероприятия победители получили дипломы и памятные подарки. Участники мероприятия пообещали всегда быть законопослушными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Просмотров:261 Госавтоинспекторы и отряд юных инспекторов движения школы № 31 Норильска организовали для детей и их родителей викторину на знание правил дорожного движения. Участники разделились на три команды. На время взрослые решали билеты по ПДД категории А, В, а ребята отвечали на вопросы активистов отряда ЮИД.Дорожные полицейские в свою очередь оказывали консультационную помощь при возникновении споров и разъясняли требования дорожных правил. В завершение мероприятия победители получили дипломы и памятные подарки.Участники мероприятия пообещали всегда быть законопослушными и строго соблюдать правила дорожного движения.