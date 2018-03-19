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19 марта 2018, 14:31



5,5 года колонии получил житель Норильска за серию преступлений.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. По прибытию полицейские установили, что в квартиру 34-летней местной жительницы ворвался ее бывший сожитель, который развязал конфликт на бытовой почве, угрожал убийством женщине и проживающему с ней мужчине и нанес обоим ножевые ранения. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Угроза убийством». Также полицейские установили, что задержанный причастен к совершению четырех краж. Из подъездов жилых домов он похищал велосипеды и имущество из припаркованных легковых автомобилей. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей. По этим фактам в отношении злоумышленника также были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Кроме того, в то время, когда в отношении норильчанина велось следствие, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он на почве личных неприязненных отношений в квартире общих знакомых нанёс 34-летнему мужчине множественные удары отверткой, молотком и обухом топора. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Все девять уголовных дел в отношении злоумышленника были объединены и по завершению расследования направлены в суд, который назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:254 В июне минувшего года в дежурную часть отдела полиции №1 ОМВД России по г. Норильску поступило сообщение о конфликте в одной из квартир, расположенных в Центральном районе г. Норильска.На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. По прибытию полицейские установили, что в квартиру 34-летней местной жительницы ворвался ее бывший сожитель, который развязал конфликт на бытовой почве, угрожал убийством женщине и проживающему с ней мужчине и нанес обоим ножевые ранения.Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Угроза убийством».Также полицейские установили, что задержанный причастен к совершению четырех краж. Из подъездов жилых домов он похищал велосипеды и имущество из припаркованных легковых автомобилей. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей. По этим фактам в отношении злоумышленника также были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».Кроме того, в то время, когда в отношении норильчанина велось следствие, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он на почве личных неприязненных отношений в квартире общих знакомых нанёс 34-летнему мужчине множественные удары отверткой, молотком и обухом топора. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Все девять уголовных дел в отношении злоумышленника были объединены и по завершению расследования направлены в суд, который назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.