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19 марта 2018, 16:35



В Норильске неизвестный выбросил пакет с новорожденными щенками. По данному факту участковые уполномоченные проводят проверку.

Полицейские выявили жительницу района, собака которой предположительно могла родить этих щенков. Однако женщина утверждает, что ее собака действительно недавно ощенилась, а всех щенят раздали. Участковые уполномоченные продолжают работу по данному факту. Для выяснения причины смерти щенков будет проведена экспертиза. В случае обнаружения признаков жестокого обращения с животными норильским ОМВД будут предприняты соответствующие действия. Еще один случай бесчеловечного отношения к братьям нашим меньшим произошел в субботу, 17 марта. В районе Талнах, на мусорке возле второго подъезда жилого дома по Бауманской, 4 была найдена собака, похожая на йоркширского терьера. Пес еле дышал, был весь в ранах, как будто в него тыкали острым предметом. Неравнодушные люди взяли песика к себе и попытались ему помочь. Собаке около двух-трех лет, из-за долгого нахождения на улице он получил переохлаждение. К сожалению, собака не выжила.

Просмотров:281 В полицию обратилась пара молодых жителе Кайеркана. В мусорном баке около Надеждинской, 22, девушка обнаружила пакет, в котором были четверо щенят. Признаки жизни подавал только один. Спустя некоторое время очнулся второй щенок. Однако впоследствии оба умерли.Полицейские выявили жительницу района, собака которой предположительно могла родить этих щенков. Однако женщина утверждает, что ее собака действительно недавно ощенилась, а всех щенят раздали.Участковые уполномоченные продолжают работу по данному факту. Для выяснения причины смерти щенков будет проведена экспертиза. В случае обнаружения признаков жестокого обращения с животными норильским ОМВД будут предприняты соответствующие действия.Еще один случай бесчеловечного отношения к братьям нашим меньшим произошел в субботу, 17 марта. В районе Талнах, на мусорке возле второго подъезда жилого дома по Бауманской, 4 была найдена собака, похожая на йоркширского терьера. Пес еле дышал, был весь в ранах, как будто в него тыкали острым предметом. Неравнодушные люди взяли песика к себе и попытались ему помочь. Собаке около двух-трех лет, из-за долгого нахождения на улице он получил переохлаждение. К сожалению, собака не выжила.