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19 марта 2018, 16:35

В Норильске неизвестный выбросил пакет с новорожденными щенками. По данному факту участковые уполномоченные проводят проверку.


В полицию обратилась пара молодых жителе Кайеркана. В мусорном баке около Надеждинской, 22, девушка обнаружила пакет, в котором были четверо щенят. Признаки жизни подавал только один. Спустя некоторое время очнулся второй щенок. Однако впоследствии оба умерли.
Полицейские выявили жительницу района, собака которой предположительно могла родить этих щенков. Однако женщина утверждает, что ее собака действительно недавно ощенилась, а всех щенят раздали.
Участковые уполномоченные продолжают работу по данному факту. Для выяснения причины смерти щенков будет проведена экспертиза. В случае обнаружения признаков жестокого обращения с животными норильским ОМВД будут предприняты соответствующие действия.
Еще один случай бесчеловечного отношения к братьям нашим меньшим произошел в субботу, 17 марта. В районе Талнах, на мусорке возле второго подъезда жилого дома по Бауманской, 4 была найдена собака, похожая на йоркширского терьера. Пес еле дышал, был весь в ранах, как будто в него тыкали острым предметом. Неравнодушные люди взяли песика к себе и попытались ему помочь. Собаке около двух-трех лет, из-за долгого нахождения на улице он получил переохлаждение. К сожалению, собака не выжила.
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    Список новостей

 19 марта 2018 
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18:42   Штормовое предупреждение объявлено в Норильске. 18:33   «Добрый врач». Конкурс изобразительного искусства стартовал сегодня на сайте «Заполярки».
18:14   Пенсионный фонд: наши сотрудники НЕ ходят по домам для проверки СНИЛС! 17:56   Субсидии на возмещение части затрат предоставляет предпринимателям управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.
17:33   Норильские полицейские в составе краевого сводного отряда отправились в служебную командировку на Северный Кавказ. 17:27   27 нарушений в сфере реализации алкоголя выявлено в Норильске.
17:05   Глава Норильска Ринат Ахметчин поблагодарил норильчан за неравнодушную позицию. 16:43   Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут вырасти в десять раз. С начала года в Норильске выявлено более 600 случаев нарушения правил автострахования.
16:35   В Норильске неизвестный выбросил пакет с новорожденными щенками. По данному факту участковые уполномоченные проводят проверку. 15:57   Военком Норильска и Таймыра Валерий Нестеров: злостные уклонисты вместо военного билета могут получить «волчий».
14:31   5,5 года колонии получил житель Норильска за серию преступлений. 14:17   В Норильске проверили школьников и их родителей на знание правил дорожного движения.
12:34   Норильские боксеры привезли сразу шесть медалей различного достоинства с первенства Красноярского края по боксу среди юношей 15-16 лет памяти Артема Степанова. 12:00   Дмитрий Свиридов: «Норильский МФЦ – один из лучших в крае».
11:42   Слитки, выпавшие из самолета в Якутске, благополучно доставлены в столицу нашего региона - Красноярск. 11:25   «Норникель» примет участие в Днях Забайкальского края в Совете Федерации.
11:00   Валерий Редкозубов выиграл еще одну бронзовую медаль Паралимпийских игр. 08:44   Норильчане отдали абсолютное большинство голосов за Путина.
01:48   Первые предварительные результаты выборов в Норильске.

 18 марта 2018 
20:51   В Норильске завершилось голосование на избирательных участках. Идет обработка бюллетеней. 20:09   Штормовое предупреждение, объявленное в Норильске сегодня, будет действовать и завтра, 19 марта.
19:22   До завершения голосования в Норильске осталось чуть более получаса. 19:17   Глава Норильска Ринат Ахметчин принял участие в выборах Президента РФ.
19:13   Александр Пестряков: «Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны». 19:09   Дмитрий Свиридов: - «Норильчане всегда были образцом активности на выборах».
14:07   Норильск, поднажмем! Явка в Норильске на 12.00.

 16 марта 2018 
17:47   Норильск – один из лучших городов страны, способствующий укреплению семейных ценностей. 17:22   В Центре занятости населения Норильска сегодня прошел день самозанятости.
17:06   В Центре занятости Норильска можно получить более 100 тысяч рублей на открытие бизнеса. 16:47   «Норильсктрансгаз» за 2017 год поставил почти три миллиарда кубометров газа.
16:39   Группа "Интеррос" закрыла сделку с группой Millhouse. Владимир Потанин выкупил у Романа Абрамовича два процента акций «Норникеля». 16:38   Завтра в кайерканской библиотеке № 1 состоится торжественное открытие комнаты раннего развития детей «Лукоморье».
16:25   Проблемы наркомании с норильскими школьниками за круглым столом обсудили сотрудники полиции. 16:08   Норильские театралы предстоящей ночью погрузятся в атмосферу итальянской культуры.
15:45   С воскресенья автомобилисты должны будут иметь светоотражающие жилеты. 15:22   А. Янович: «Штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства - 3 тыс. руб., столько же стоит детское автокресло, которое может спасти жизнь ребенку в случае ДТП».
15:21   Аэропорт Норильск будет газифицирован к концу 2018 года. 15:13   Житель Москвы поблагодарил норильских полицейских за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
14:41   В грядущие выходные Норильск ожидает очередной циклон с обильными снегопадами и штормовым ветром. 14:04   В 2017 году детей-инвалидов в Норильске стало больше на 90 человек. Взрослых граждан с ограниченными возможностями здоровья - на 802 человека.
13:54   Сегодня свое пятилетие отмечает норильский многофункциональный центр. Праздничный концерт, посвященный этой дате, состоится вечером в городском Центре культуры. 13:52   Работа под ключ. Достраивать здание перинатального центра в Норильске и вести его оснащение будет один и тот же подрядчик.
13:37   В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Норильска, пройдет цикл концертных программ коллективов Красноярской краевой филармонии. 13:13   Демонтаж здания научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики на ул. Комсомольской, 1, завершится раньше срока.
13:12   Пациенты норильской инфекционной больницы бьют тревогу и требуют тепла. В палатах - холодно, в санузлах давно не было ремонта, чему свидетельство - яркая плесень! 12:05   МФК «Норильский никель» громит «Дину».
10:53   Вопросы кибербезопасности обсудили члены клуба «Безопасность информации в промышленности» (БИП-клуб), созданного по инициативе компании «Норникель».

 15 марта 2018 
18:57   В норильском отделе следственного комитета - новый руководитель.




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