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19 марта 2018, 16:43

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут вырасти в десять раз. С начала года в Норильске выявлено более 600 случаев нарушения правил автострахования.


За неполных три месяца текущего года в ходе рейдовых мероприятий выявлено 614 нарушений страхования гражданской ответственности автовладельцев. Из них 476 случаев управления автомобилями без полиса ОСАГО. Еще в 138 случаях полисы были, но оформлены только на автовладельцев, тогда как к управлению автомобилями допускались и другие лица. Такая же картина была и за аналогичный период прошлого года – 610 нарушений правил автострахования. За весь же 2017 год их было 3307.
Нужно ужесточать закон, считают депутаты Госдумы. В частности, с подобной инициативой в государственный парламент обратились депутаты от Красноярского края. Они предлагают внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Речь, в частности, идет о штрафах за отсутствие полиса ОСАГО. Средняя стоимость страховки в России составляет пять–шесть тысяч рублей. Штраф же за ее отсутствие - всего 500 рублей, если водитель попался первый раз, и 800 рублей, если повторно. К тому же если человек оплатит штраф в течение 20 дней, то ему это обойдется всего в 50% от суммы (250—400 рублей). Естественно, многие недобросовестные автовладельцы пытаются сэкономить на автостраховке.
Меры ответственности нужно ужесточить, считают федеральные законодатели, которые беспокоятся о добропорядочных автовладельцах. Ведь в случае ДТП, если у виновника нет полиса ОСАГО, водитель другого автомобиля, имеющий сей документ, лишается возможности отремонтировать свою машину за счет страховой компании виновника аварии. Страховой случай не наступает. Поэтому депутаты Госдумы предлагают существенно ужесточить штрафы для тех, кто ездит без полиса ОСАГО. На первый раз штраф составит 5 тысяч рублей, второй раз придется выложить уже 8000.

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