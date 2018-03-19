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19 марта 2018, 17:05



Глава Норильска Ринат Ахметчин поблагодарил норильчан за неравнодушную позицию.

«Хочу сказать огромное спасибо всем норильчанам, торговым предприятиям, автотранспортникам, которые работали в таких непростых условиях, правоохранительным органам, которые пресекли несколько эксцессов, произошедших на избирательных участках, работая профессионально и вежливо. Для норильчан такие погодные условия - это повседневная жизнь, для материковских жителей - сродни подвигу, но что-то героическое в этом все-таки есть. Поэтому спасибо норильчанам. Спасибо, что пришли на избирательные участки и показали свое единство», - подчеркнул Ринат Ахметчин.

Просмотров:266 Комментируя ход голосования в Норильске, глава города Ринат Ахметчин отметил слаженную работу всех служб, задействованных в обеспечении работы избирательных участков.«Хочу сказать огромное спасибо всем норильчанам, торговым предприятиям, автотранспортникам, которые работали в таких непростых условиях, правоохранительным органам, которые пресекли несколько эксцессов, произошедших на избирательных участках, работая профессионально и вежливо. Для норильчан такие погодные условия - это повседневная жизнь, для материковских жителей - сродни подвигу, но что-то героическое в этом все-таки есть. Поэтому спасибо норильчанам. Спасибо, что пришли на избирательные участки и показали свое единство», - подчеркнул Ринат Ахметчин.