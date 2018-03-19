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19 марта 2018, 17:27



27 нарушений в сфере реализации алкоголя выявлено в Норильске.

С начала года стражи порядка наложили на правонарушителей административных штрафов на сумму более 449 тысяч рублей. Взыскано 602,5 тысячи руб., включая правонарушения 2017 года. Полицейские напоминают, что в соответствии с российским законодательством алкогольными напитками в розницу разрешено торговать только в стационарных объектах и складских помещениях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, продажа пива в нестационарных киосках и павильонах запрещена.

Просмотров:252 В 2018 году во время 34 оперативных мероприятий, направленных на выявление и документирование фактов незаконной реализации алкогольной продукции, норильские полицейские выявили 27 правонарушений. В их числе 22 факта реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли и торговли без лицензии на соответствующую деятельность и пять фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.С начала года стражи порядка наложили на правонарушителей административных штрафов на сумму более 449 тысяч рублей. Взыскано 602,5 тысячи руб., включая правонарушения 2017 года.Полицейские напоминают, что в соответствии с российским законодательством алкогольными напитками в розницу разрешено торговать только в стационарных объектах и складских помещениях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, продажа пива в нестационарных киосках и павильонах запрещена.