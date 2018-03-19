Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 марта 2018, 17:33



Норильские полицейские в составе краевого сводного отряда отправились в служебную командировку на Северный Кавказ.

В течение шести месяцев сводный отряд будет охранять общественный порядок и оказывать помощь своим коллегам из Каспийска Республики Дагестан. По доброй традиции священнослужитель русской православной церкви провел обряд освящения убывающих в командировку сотрудников. На перроне стражей порядка провожали руководители управлений и отделов ГУ МВД по краю, а также родные и близкие. С напутственными словами перед полицейскими выступил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Он пожелал бойцам успешного выполнения поставленных задач, а родственникам – терпения и понимания. Полицейские сменят своих товарищей по оружию, которые в течение полугода обеспечивали безопасность в регионе со сложной оперативной обстановкой и поддерживали правопорядок на территории республики. Сибиряки и северяне будут нести службу по обеспечению общественной безопасности, оказывая содействие своим коллегам из местных территориальных отделов полиции. Несколькими днями ранее при отправлении в столицу края норильским правоохранителям из патрульно-постовой службы, отдела участковых уполномоченных, уголовного розыска, отдельного взвода охраны и конвоирования и изолятора временного содержания свои добрые пожелания озвучили руководители норильской полиции, ветераны подразделений и представители общественного совета. В дорогу полицейских северного города благословил представитель Норильской и Туруханской епархии протоиерей Димитрий Харцыз. Напомним, сотрудники ГУ МВД по краю с 1995 года принимают непосредственное участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в Северо-Кавказском регионе.

Просмотров:216 Сегодня с железнодорожного вокзала Красноярска в служебную командировку в Северо-Кавказский регион отправились 49 сотрудников органов внутренних дел края, в том числе 7 норильчан.В течение шести месяцев сводный отряд будет охранять общественный порядок и оказывать помощь своим коллегам из Каспийска Республики Дагестан. По доброй традиции священнослужитель русской православной церкви провел обряд освящения убывающих в командировку сотрудников. На перроне стражей порядка провожали руководители управлений и отделов ГУ МВД по краю, а также родные и близкие.С напутственными словами перед полицейскими выступил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Он пожелал бойцам успешного выполнения поставленных задач, а родственникам – терпения и понимания.Полицейские сменят своих товарищей по оружию, которые в течение полугода обеспечивали безопасность в регионе со сложной оперативной обстановкой и поддерживали правопорядок на территории республики. Сибиряки и северяне будут нести службу по обеспечению общественной безопасности, оказывая содействие своим коллегам из местных территориальных отделов полиции.Несколькими днями ранее при отправлении в столицу края норильским правоохранителям из патрульно-постовой службы, отдела участковых уполномоченных, уголовного розыска, отдельного взвода охраны и конвоирования и изолятора временного содержания свои добрые пожелания озвучили руководители норильской полиции, ветераны подразделений и представители общественного совета. В дорогу полицейских северного города благословил представитель Норильской и Туруханской епархии протоиерей Димитрий Харцыз.Напомним, сотрудники ГУ МВД по краю с 1995 года принимают непосредственное участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в Северо-Кавказском регионе.