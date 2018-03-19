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19 марта 2018, 17:56



Субсидии на возмещение части затрат предоставляет предпринимателям управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.

Одно из главных условий для получения данной субсидии - с даты государственной регистрации субъекта предпринимательства до даты принятия решения о предоставлении субсидии должно пройти не более одного года. В перечень субсидируемых расходов входят: оплата государственной пошлины за регистрацию юрлица, ИП; расходы, связанные с приобретением, изготовлением, в том числе доставкой и сборкой, установкой основных средств; выплаты по передаче прав на франшизу. 30% затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов, но не более 700 000 рублей, может быть возмещено предпринимателям, создающим, развивающим и модернизирующим производство товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства. Также можно возместить 90% затрат (но не более 12 000 рублей) по обучению (подготовке, переподготовке, повышению квалификации, включая дистанционный формат обучения) как самого предпринимателя, так и его работников. Более подробную информацию можно получить в УПРиУ по адресу: Кирова, 21, каб. 507, либо по телефону 43-71-90.

Просмотров:194 Так, 85% от затрат, связанных с приобретением оборудования и началом коммерческой деятельности, но не более 500 000 рублей, может получить предприниматель, открывший магазин, гостиницу, предприятие общественного питания, осуществляющий деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, культуры, спорта, полиграфии, организующий досуг и развлечения, ремонтирующий компьютеры, предметы личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Также субсидию могут получить предприниматели, предоставляющие услугу по дневному уходу за детьми и производящие изделия народных художественных промыслов.Одно из главных условий для получения данной субсидии - с даты государственной регистрации субъекта предпринимательства до даты принятия решения о предоставлении субсидии должно пройти не более одного года. В перечень субсидируемых расходов входят: оплата государственной пошлины за регистрацию юрлица, ИП; расходы, связанные с приобретением, изготовлением, в том числе доставкой и сборкой, установкой основных средств; выплаты по передаче прав на франшизу.30% затрат на приобретение, доставку, сборку (установку) специальной техники, перерабатывающего (обрабатывающего) оборудования, агрегатов и комплексов, но не более 700 000 рублей, может быть возмещено предпринимателям, создающим, развивающим и модернизирующим производство товаров народного потребления и продукции сельского хозяйства.Также можно возместить 90% затрат (но не более 12 000 рублей) по обучению (подготовке, переподготовке, повышению квалификации, включая дистанционный формат обучения) как самого предпринимателя, так и его работников.Более подробную информацию можно получить в УПРиУ по адресу: Кирова, 21, каб. 507, либо по телефону 43-71-90.