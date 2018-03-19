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19 марта 2018, 18:14



Пенсионный фонд: наши сотрудники НЕ ходят по домам для проверки СНИЛС!

В некоторых случаях эти люди рассказывали гражданам, что «Пенсионный фонд России проводит внеплановую проверку СНИЛС» и без такой проверки человек лишится права на пенсию. При этом якобы для осуществления проверки СНИЛСа, гражданина просят представить паспортные данные. Иногда они предъявляют удостоверения несуществующей организации «Отдел пенсионного обеспечения Российской Федерации». Если внимательно рассмотреть печать, то на ней четко видны данные индивидуального предпринимателя. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю предупреждает: информация о проверке СНИЛС и занесения их в какой-то реестр не соответствует действительности, сотрудники Пенсионного фонда России никогда не ходят по домам. Еще раз напоминаем о том, что СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) присваивается человеку один раз на всю жизнь. Все номера СНИЛС есть в Пенсионном фонде России и проверка номеров «поквартирно» не требуется. Если гражданин потеряет страховое свидетельство, он может сделать его дубликат, в котором будет указан тот же СНИЛС. Дубликат изготавливается только в Пенсионном фонде России путем подачи гражданином соответствующего заявления. Участие каких-либо посредников при получении или изготовлении дубликата страхового свидетельства не допускается. «В случае если к вам в дом пришли якобы сотрудники Пенсионного фонда России или иные люди, которых вы не ждете, вы вправе не открывать им дверь и не представлять свои персональные данные, которые в последующем могут быть ими использованы, - отмечают в ОПФР по Красноярскому краю. - Предупреждаем: будьте бдительны и не предоставляйте неизвестным посетителям номер СНИЛС, паспортные данные и реквизиты своих банковских карт».

Просмотров:244 В последнее время в отделение ПФР по Красноярскому краю от жителей региона поступает информация о людях, которые, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, проводят поквартирный обход и просят предъявить свидетельства обязательного пенсионного страхования всех членов семьи, проживающих в квартире. Также требуют предъявить для проверки «договоры на пенсионное обеспечение».В некоторых случаях эти люди рассказывали гражданам, что «Пенсионный фонд России проводит внеплановую проверку СНИЛС» и без такой проверки человек лишится права на пенсию. При этом якобы для осуществления проверки СНИЛСа, гражданина просят представить паспортные данные.Иногда они предъявляют удостоверения несуществующей организации «Отдел пенсионного обеспечения Российской Федерации». Если внимательно рассмотреть печать, то на ней четко видны данные индивидуального предпринимателя.Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю предупреждает: информация о проверке СНИЛС и занесения их в какой-то реестр не соответствует действительности, сотрудники Пенсионного фонда России никогда не ходят по домам.Еще раз напоминаем о том, что СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) присваивается человеку один раз на всю жизнь. Все номера СНИЛС есть в Пенсионном фонде России и проверка номеров «поквартирно» не требуется.Если гражданин потеряет страховое свидетельство, он может сделать его дубликат, в котором будет указан тот же СНИЛС. Дубликат изготавливается только в Пенсионном фонде России путем подачи гражданином соответствующего заявления. Участие каких-либо посредников при получении или изготовлении дубликата страхового свидетельства не допускается.«В случае если к вам в дом пришли якобы сотрудники Пенсионного фонда России или иные люди, которых вы не ждете, вы вправе не открывать им дверь и не представлять свои персональные данные, которые в последующем могут быть ими использованы, - отмечают в ОПФР по Красноярскому краю. - Предупреждаем: будьте бдительны и не предоставляйте неизвестным посетителям номер СНИЛС, паспортные данные и реквизиты своих банковских карт».