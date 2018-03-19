Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 марта 2018, 18:33



«Добрый врач». Конкурс изобразительного искусства стартовал сегодня на сайте «Заполярки».

Голосование на странице конкурса уже началось http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php?id=12 . Лучшие работы, по мнению жюри, будут отобраны для выставки. Оформлена она будет в выставочном зале ГЦК в июне и приурочена к праздничному концерту в честь медиков, который состоится там же, в ГЦК, 14.06.2018. В рамках праздничного концерта состоится и награждение победителей конкурса рисунков ценными подарками. Достойные работы остальных участников планируется разместить в помещениях строящегося перинатального центра, ввод в эксплуатацию которого запланирован в 2018 году.

Просмотров:188 Десятая по счету онлайн-битва в этот раз посвящена 65-летию норильского здравоохранения. К участию приглашаются юные художники в возрасте от пяти до 15 лет включительно. Свои рисунки формата А3 на медицинскую тематику конкурсанты могут приносить в редакцию «зпПЛЮС» в рабочие дни до 18 апреля 2018 года.Голосование на странице конкурса уже началось http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php?id=12 . Лучшие работы, по мнению жюри, будут отобраны для выставки. Оформлена она будет в выставочном зале ГЦК в июне и приурочена к праздничному концерту в честь медиков, который состоится там же, в ГЦК, 14.06.2018. В рамках праздничного концерта состоится и награждение победителей конкурса рисунков ценными подарками.Достойные работы остальных участников планируется разместить в помещениях строящегося перинатального центра, ввод в эксплуатацию которого запланирован в 2018 году.