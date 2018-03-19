Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 марта 2018, 18:42



Штормовое предупреждение объявлено в Норильске.

По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель уже сегодня введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В.

Просмотров:317 С 19.00 19.03.2018 в городе объявлено штормовое предупреждение по ветру. По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Завтра ожидаются снег, метель, видимость менее 1 км, ветер южный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с, температура воздуха ночью и днем -10…-15ºС, в горных районах -2…-7ºС.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель уже сегодня введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В.