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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:06 Остаток жизни Грета будет жить на трех лапах, а Фокс скорее всего так и не сможет избавиться от страха перед детьми.
18:51 В кайерканском филиале Молодежного центра Норильска прошла акция в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».
18:42 Штормовое предупреждение объявлено в Норильске.
18:33 «Добрый врач». Конкурс изобразительного искусства стартовал сегодня на сайте «Заполярки».
18:14 Пенсионный фонд: наши сотрудники НЕ ходят по домам для проверки СНИЛС!
17:56 Субсидии на возмещение части затрат предоставляет предпринимателям управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.
17:33 Норильские полицейские в составе краевого сводного отряда отправились в служебную командировку на Северный Кавказ.
17:27 27 нарушений в сфере реализации алкоголя выявлено в Норильске.
17:05 Глава Норильска Ринат Ахметчин поблагодарил норильчан за неравнодушную позицию.
16:43 Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут вырасти в десять раз. С начала года в Норильске выявлено более 600 случаев нарушения правил автострахования.
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