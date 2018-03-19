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19 марта 2018, 18:51



В кайерканском филиале Молодежного центра Норильска прошла акция в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».

Напомним, фестиваль городской среды «Выходи гулять» - общероссийский проект, который идет на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», проходят ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы. Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и поселков, на общественных пространствах и дворах которых пройдет порядка трех тысяч мероприятий.

Просмотров:211 Для пришедших на мероприятие организаторы провели интерактивную развлекательную программу: веселый квест и конкурсы для детей и взрослых. Завершением мероприятия и его главной изюминкой стал символичный флешмоб, в ходе которого присутствовавшие гости выстроились на площадке перед Молодежным центром в виде даты «18.03.18».Напомним, фестиваль городской среды «Выходи гулять» - общероссийский проект, который идет на территории всей страны с 15 декабря по 10 апреля. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», проходят ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы.Уже сегодня в фестивале участвует около 500 городов и поселков, на общественных пространствах и дворах которых пройдет порядка трех тысяч мероприятий.