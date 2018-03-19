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19 марта 2018, 19:06



Остаток жизни Грета будет жить на трех лапах, а Фокс скорее всего так и не сможет избавиться от страха перед детьми.

В минувшую пятницу Грете была проведена операция – ампутировали лапу до колена. Избежать частичного удаления конечности было невозможно. Из-за того, что лапа длительное время была перетянута проволокой, на которой висела собака, начался некроз тканей, что привело к развитию влажной гангрены. «В данной ситуации ампутация – это спасение жизни животного, – говорит Валерия Мотуз, ветеринарный врач. – Учитывая, что собака молодая, у нее сильное сердце, нормальные анализы и хорошие показания к ранозаживлению, она вполне сможет вести активную и счастливую жизнь и на трех лапах. Сложный период первые дни после операции, когда животное беспокоят фантомные боли и необходимо обезболивающее. Дальше становится полегче. Если все будет хорошо, то через две недели, как и положено, снимем швы. Практика показывает, что у подопечных благотворительного фонда «Даря надежду» заживление в большинстве случаев проходит успешно». Сейчас Грета живет у своей новой хозяйки и постепенно восстанавливается, ходит гулять исключительно на улицу. Недавно вместе со своей новой хозяйкой они ходили в зоомагазин, где примеряли новый комбинезон для прогулок. Ветеринары говорят, что с ампутированной лапой все в порядке, она постепенно заживает. Случаи жестокого обращения с животными Валерия Мотуз связывает как с нестабильностью психического состояния у некоторых горожан весной, так и большим количеством видео, содержащим сцены издевательств над животными и наводнившим просторы Всемирной паутины. У котенка Фокса, которого нашли покалеченным во втором подъезде на Советской, 1, помимо ожогов от электрического тока имеются резаные раны, которые вполне могли быть нанесены, например, ножницами, и причинить такие ранения могли дети. Сейчас Фокс находится на передержке у волонтера фонда, получает лечение и пытается справиться с пережитым. Если к взрослым он относится относительно спокойно, то при виде детей впадает в панику и старается прятаться. Сейчас председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным Марина Захарова ждет заключения ветеринарного врача о травмах, причиненных животным, а после этого планирует написать заявление в полицию.

Просмотров:268 История собаки Греты и котенка Фокса всколыхнула город и вызвала общественный резонанс. Напомним, 7 марта рабочие обнаружили собаку, подвешенной за заднюю лапу в подвале Орджоникидзе, 2. После осмотра в ветеринарной клинике врачи озвучили неутешительный диагноз – лапу необходимо по колено ампутировать, поскольку началось отмирание тканей. Несколько дней спустя, 12 марта, во втором подъезде Советской, 1, был найден покалеченный пятимесячный котенок. На момент визита к ветврачам животное находилось в состоянии болевого шока после бесчеловечных пыток. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» взял кураторство над собакой и котенком. Грета осталась у неравнодушной норильчанки, которая изначально планировала приютить ее только на время, но затем решила оставить навсегда. Котенок сейчас находится на попечении волонтера фонда.В минувшую пятницу Грете была проведена операция – ампутировали лапу до колена. Избежать частичного удаления конечности было невозможно. Из-за того, что лапа длительное время была перетянута проволокой, на которой висела собака, начался некроз тканей, что привело к развитию влажной гангрены.«В данной ситуации ампутация – это спасение жизни животного, – говорит Валерия Мотуз, ветеринарный врач. – Учитывая, что собака молодая, у нее сильное сердце, нормальные анализы и хорошие показания к ранозаживлению, она вполне сможет вести активную и счастливую жизнь и на трех лапах. Сложный период первые дни после операции, когда животное беспокоят фантомные боли и необходимо обезболивающее. Дальше становится полегче. Если все будет хорошо, то через две недели, как и положено, снимем швы. Практика показывает, что у подопечных благотворительного фонда «Даря надежду» заживление в большинстве случаев проходит успешно».Сейчас Грета живет у своей новой хозяйки и постепенно восстанавливается, ходит гулять исключительно на улицу. Недавно вместе со своей новой хозяйкой они ходили в зоомагазин, где примеряли новый комбинезон для прогулок. Ветеринары говорят, что с ампутированной лапой все в порядке, она постепенно заживает.Случаи жестокого обращения с животными Валерия Мотуз связывает как с нестабильностью психического состояния у некоторых горожан весной, так и большим количеством видео, содержащим сцены издевательств над животными и наводнившим просторы Всемирной паутины.У котенка Фокса, которого нашли покалеченным во втором подъезде на Советской, 1, помимо ожогов от электрического тока имеются резаные раны, которые вполне могли быть нанесены, например, ножницами, и причинить такие ранения могли дети. Сейчас Фокс находится на передержке у волонтера фонда, получает лечение и пытается справиться с пережитым. Если к взрослым он относится относительно спокойно, то при виде детей впадает в панику и старается прятаться.Сейчас председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным Марина Захарова ждет заключения ветеринарного врача о травмах, причиненных животным, а после этого планирует написать заявление в полицию.