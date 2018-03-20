Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 марта 2018, 11:21



В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение.

Сегодня ожидается снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с, температура воздуха -10-15 градусов, в горных районах -2-7 градусов. Во всех районах Норильска объявлены актировки для школьников. По усмотрению родителей разрешено не посещать занятия учащимся первой смены с 1-го по 11-е классы. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В. Движение автобусов 31-го маршрута осуществляется по расписанию. По решению НПОПАТ выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута, автобусы отправляются по накоплению пассажиров. Аэропорт работает по фактической погоде.

Просмотров:246 Оно было объявлено вчера вечером в связи с сильным ветром.Сегодня ожидается снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с, температура воздуха -10-15 градусов, в горных районах -2-7 градусов.Во всех районах Норильска объявлены актировки для школьников. По усмотрению родителей разрешено не посещать занятия учащимся первой смены с 1-го по 11-е классы.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В. Движение автобусов 31-го маршрута осуществляется по расписанию.По решению НПОПАТ выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута, автобусы отправляются по накоплению пассажиров. Аэропорт работает по фактической погоде.