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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
20 марта 2018, 11:21

В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение.


Оно было объявлено вчера вечером в связи с сильным ветром.
Сегодня ожидается снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с, температура воздуха -10-15 градусов, в горных районах -2-7 градусов.
Во всех районах Норильска объявлены актировки для школьников. По усмотрению родителей разрешено не посещать занятия учащимся первой смены с 1-го по 11-е классы.
По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В. Движение автобусов 31-го маршрута осуществляется по расписанию.
По решению НПОПАТ выделены дополнительные автобусы 33-го маршрута, автобусы отправляются по накоплению пассажиров. Аэропорт работает по фактической погоде.

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    Список новостей

 20 марта 2018 
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17:08   Енисейское речное пароходство «Норникеля» повышает квалификацию плавсостава 17:01   Холод в палатах и плесень в санузлах в тубдиспансере и инфекционной больнице Норильска прокомментировал главврач поликлиники Сергей Сорокин
16:16   На основе видеозаписи, размещенной в социальной сети, норильские полицейские привлекли к ответственности нарушителя общественного порядка. 15:48   В день выборов из Кайеркана в больницы Норильска эвакуировали четверых человек. Еще одному пострадавшему помощь оказали на избирательном участке.
15:20   Метель, начавшаяся несколько часов назад в Норильске, будет усиливаться: метеорологи обещают порывы ветра до 22-27 м/с. 15:15   Из-за сильного ветра и нулевой видимости по решению ГИБДД на автодорогах из Норильска в Кайеркан и Талнах введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта.
14:35   Норильская «Маяковка» примет участие в «Ново-Сибирском транзите - 2018». Афиша театрального фестиваля уже сформирована. 14:09   Главный ветврач КГКУ «Норильский отдел ветеринарии» Александр Самандас: «Я не рекомендую употреблять в пищу блюда из ...
13:51   «Ателье кота» приглашает норильчан на мастер-класс по пошиву Щедропса. 13:30   Военнослужащие Норильска могут рассчитывать на социальную поддержку.
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12:24   С новосельем! У работников шахты «Ангидрит» Заполярного филиала компании - новые гардеробные. 12:10   Авиакомпания «НордСтар» заплатит 300 тысяч рублей за задержки авиарейсов.
12:03   Завтра финал! Приходи поддержать МФК «Норильский никель» в борьбе за Кубок России. 12:00   Подайте заявление в срок. Налоговая инспекция Норильска информирует горожан о порядке предоставления налоговых льгот.
11:21   В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение.

 19 марта 2018 
19:06   Остаток жизни Грета будет жить на трех лапах, а Фокс скорее всего так и не сможет избавиться от страха перед детьми. 18:51   В кайерканском филиале Молодежного центра Норильска прошла акция в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».
18:42   Штормовое предупреждение объявлено в Норильске. 18:33   «Добрый врач». Конкурс изобразительного искусства стартовал сегодня на сайте «Заполярки».
18:14   Пенсионный фонд: наши сотрудники НЕ ходят по домам для проверки СНИЛС! 17:56   Субсидии на возмещение части затрат предоставляет предпринимателям управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска.
17:33   Норильские полицейские в составе краевого сводного отряда отправились в служебную командировку на Северный Кавказ. 17:27   27 нарушений в сфере реализации алкоголя выявлено в Норильске.
17:05   Глава Норильска Ринат Ахметчин поблагодарил норильчан за неравнодушную позицию. 16:43   Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут вырасти в десять раз. С начала года в Норильске выявлено более 600 случаев нарушения правил автострахования.
16:35   В Норильске неизвестный выбросил пакет с новорожденными щенками. По данному факту участковые уполномоченные проводят проверку. 15:57   Военком Норильска и Таймыра Валерий Нестеров: злостные уклонисты вместо военного билета могут получить «волчий».
14:31   5,5 года колонии получил житель Норильска за серию преступлений. 14:17   В Норильске проверили школьников и их родителей на знание правил дорожного движения.
12:34   Норильские боксеры привезли сразу шесть медалей различного достоинства с первенства Красноярского края по боксу среди юношей 15-16 лет памяти Артема Степанова. 12:00   Дмитрий Свиридов: «Норильский МФЦ – один из лучших в крае».
11:42   Слитки, выпавшие из самолета в Якутске, благополучно доставлены в столицу нашего региона - Красноярск. 11:25   «Норникель» примет участие в Днях Забайкальского края в Совете Федерации.
11:00   Валерий Редкозубов выиграл еще одну бронзовую медаль Паралимпийских игр. 08:44   Норильчане отдали абсолютное большинство голосов за Путина.
01:48   Первые предварительные результаты выборов в Норильске.

 18 марта 2018 
20:51   В Норильске завершилось голосование на избирательных участках. Идет обработка бюллетеней. 20:09   Штормовое предупреждение, объявленное в Норильске сегодня, будет действовать и завтра, 19 марта.
19:22   До завершения голосования в Норильске осталось чуть более получаса. 19:17   Глава Норильска Ринат Ахметчин принял участие в выборах Президента РФ.
19:13   Александр Пестряков: «Судя по тому, как идет голосование, норильчанам небезразлично будущее города и страны». 19:09   Дмитрий Свиридов: - «Норильчане всегда были образцом активности на выборах».
14:07   Норильск, поднажмем! Явка в Норильске на 12.00.

 16 марта 2018 
17:47   Норильск – один из лучших городов страны, способствующий укреплению семейных ценностей. 17:22   В Центре занятости населения Норильска сегодня прошел день самозанятости.
17:06   В Центре занятости Норильска можно получить более 100 тысяч рублей на открытие бизнеса.




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