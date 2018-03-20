Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 марта 2018, 12:00



Подайте заявление в срок. Налоговая инспекция Норильска информирует горожан о порядке предоставления налоговых льгот.

Новая форма заявления о предоставлении налоговой льготы реализована приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. Граждане, которые не пользуются личным кабинетом налогоплательщика, могут выбирать способ информирования о результатах рассмотрения их заявлений: в налоговом органе либо по почте. Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам можно в любой налоговый орган, в т. ч. через личный кабинет налогоплательщика. Информация о наличии права на льготу по определённому налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/). В целях корректного проведения массового расчета налогов норильчан просят предоставить соответствующее заявление до 1 апреля текущего года.

Просмотров:193 Физические лица, имеющие право на льготы по транспортному налогу, земельному налогу или налогу на имущество, установленные законодательством о налогах федерального, регионального или муниципального уровней, по-прежнему, если ранее такое заявление не подавалось, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.Новая форма заявления о предоставлении налоговой льготы реализована приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.Граждане, которые не пользуются личным кабинетом налогоплательщика, могут выбирать способ информирования о результатах рассмотрения их заявлений: в налоговом органе либо по почте.Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по имущественным налогам можно в любой налоговый орган, в т. ч. через личный кабинет налогоплательщика. Информация о наличии права на льготу по определённому налогу в конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).В целях корректного проведения массового расчета налогов норильчан просят предоставить соответствующее заявление до 1 апреля текущего года.