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20 марта 2018, 12:03



Завтра финал! Приходи поддержать МФК «Норильский никель» в борьбе за Кубок России.

Ответная финальная игра пройдет в Югорске 25 марта. Для норильчан это уже третий финал Кубка России. В предыдущих двух – в сезонах 1999/2000 и 2014/2015 гг. северяне были только вторыми. Югорчане, напротив, были более успешны в борьбе за почетный трофей, который они брали в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 гг.

Просмотров:227 Уже завтра, 21 марта, во Дворце спорта «Арктика» состоится первый финальный матч Кубка России. Соперником «Норникеля» выступит «Газпром-Югра» из Югорска. Начало встречи в 19.00. Торжественное открытие – в 18.30. Вход свободный.Ответная финальная игра пройдет в Югорске 25 марта.Для норильчан это уже третий финал Кубка России. В предыдущих двух – в сезонах 1999/2000 и 2014/2015 гг. северяне были только вторыми. Югорчане, напротив, были более успешны в борьбе за почетный трофей, который они брали в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 гг.