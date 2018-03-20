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20 марта 2018, 12:10



Авиакомпания «НордСтар» заплатит 300 тысяч рублей за задержки авиарейсов.

Установлено, что по вине авиакомпании в августе - октябре 2017 года были задержаны авиарейсы из разных городов России, в том числе и Красноярска. При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда не предоставлялись либо предоставлялись несвоевременно, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Красноярский транспортный прокурор в отношении авиакомпании возбудил дела об административных правонарушениях по статье КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией». В результате мировым судом Железнодорожного района г. Красноярска АО АК «НордСтар» привлечено к административной ответственности. Обществу назначены административные наказания в виде штрафа на общую сумму 300 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Просмотров:330 Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения АО АК «НордСтар» законодательства о лицензировании перевозок пассажиров воздушным транспортом при выполнении авиарейсов.Установлено, что по вине авиакомпании в августе - октябре 2017 года были задержаны авиарейсы из разных городов России, в том числе и Красноярска. При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда не предоставлялись либо предоставлялись несвоевременно, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Красноярский транспортный прокурор в отношении авиакомпании возбудил дела об административных правонарушениях по статье КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».В результате мировым судом Железнодорожного района г. Красноярска АО АК «НордСтар» привлечено к административной ответственности. Обществу назначены административные наказания в виде штрафа на общую сумму 300 тыс. рублей, говорится в сообщении.