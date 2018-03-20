Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 марта 2018, 12:24



С новосельем! У работников шахты «Ангидрит» Заполярного филиала компании - новые гардеробные.

Женский гардеробный блок общей площадью 69 кв. м расположен на первом этаже АБК и рассчитан на 30 женщин. Подрядная организация «Новоспасский мост» приступила к выполнению комплексного ремонта бытовых помещений в июле 2017 года. За восемь месяцев проведен большой объем строительно-монтажных работ: отделка (кафельная плитка – полы, стены, подвесной потолок), замена дверей. Установлены новые инженерные коммуникации: водоснабжение и отопление, канализация, электроснабжение, приточная и вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация. Общая стоимость работ на комплексный ремонт помещений (материалы, проектная документация и т. д.) составила около 37 млн рублей. Всё это стало возможным благодаря действующей в компании корпоративной программе по улучшению социально-бытовых условий работников предприятий группы «Норникель». Программа более известна как «Быт на производстве», была разработана и действует на предприятиях с 2003 года. За 14 лет действия программы отремонтированы и улучшены бытовые условия на 126 объектах: гардеробные, столовые, спортивные залы, здравпункты, актовый зал. Программу курируют два управления Заполярного филиала. Управление по персоналу и социальной политике проводит оценку социальных объектов и определяет необходимость включения их в ремонт, планирует периоды проведения ремонтных работ. Управление главного механика организовывает конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций и осуществляет строительный контроль при выполнении проектных и ремонтных работ. Благодаря налаженной за 14 лет совместной работе прослеживается положительная динамика – количество реализуемых объектов ежегодно увеличивается. Проводятся более сложные ремонты с применением современного оборудования и материалов, сообщает пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля». В настоящее время реализация программы продолжается на 14 объектах предприятий группы «Норникель». Всего же в 2018 году запланированы комплексные ремонты на 25 социально-бытовых объектах. Затраты на реализацию программы улучшения бытовых условий работников в 2017 году составили 515,2 млн руб., на 2018 год запланировано 645,9 млн руб.

Просмотров:217 Сдача в эксплуатацию гардеробных состоялась 19 марта 2018 года. Мужской блок расположен на втором этаже в административно-бытовом корпусе. На площади 615 кв. м расположились гардеробы, душевые, парные и многое другое и рассчитаны на 258 мужчин.Женский гардеробный блок общей площадью 69 кв. м расположен на первом этаже АБК и рассчитан на 30 женщин.Подрядная организация «Новоспасский мост» приступила к выполнению комплексного ремонта бытовых помещений в июле 2017 года. За восемь месяцев проведен большой объем строительно-монтажных работ: отделка (кафельная плитка – полы, стены, подвесной потолок), замена дверей. Установлены новые инженерные коммуникации: водоснабжение и отопление, канализация, электроснабжение, приточная и вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация.Общая стоимость работ на комплексный ремонт помещений (материалы, проектная документация и т. д.) составила около 37 млн рублей.Всё это стало возможным благодаря действующей в компании корпоративной программе по улучшению социально-бытовых условий работников предприятий группы «Норникель». Программа более известна как «Быт на производстве», была разработана и действует на предприятиях с 2003 года. За 14 лет действия программы отремонтированы и улучшены бытовые условия на 126 объектах: гардеробные, столовые, спортивные залы, здравпункты, актовый зал. Программу курируют два управления Заполярного филиала. Управление по персоналу и социальной политике проводит оценку социальных объектов и определяет необходимость включения их в ремонт, планирует периоды проведения ремонтных работ. Управление главного механика организовывает конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций и осуществляет строительный контроль при выполнении проектных и ремонтных работ. Благодаря налаженной за 14 лет совместной работе прослеживается положительная динамика – количество реализуемых объектов ежегодно увеличивается. Проводятся более сложные ремонты с применением современного оборудования и материалов, сообщает пресс-служба Заполярного филиала «Норникеля».В настоящее время реализация программы продолжается на 14 объектах предприятий группы «Норникель». Всего же в 2018 году запланированы комплексные ремонты на 25 социально-бытовых объектах.Затраты на реализацию программы улучшения бытовых условий работников в 2017 году составили 515,2 млн руб., на 2018 год запланировано 645,9 млн руб.