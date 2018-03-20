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20 марта 2018, 13:17



За сутки в Красноярском крае полицейские задержали трех человек, находящихся в федеральном розыске. Двое были обнаружены в Норильске.

Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы Минусинска при проверке документов задержали скрывшегося от суда 50-летнего мужчину. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. А в Норильске полицейские установили местонахождение двух граждан, ранее объявленных в федеральный розыск. Оперативники уголовного розыска задержали 50-летнего злоумышленника, разыскиваемого за уклонение от административного надзора. Также сотрудниками полиции задержан 40-летний мужчина, находящийся в розыске по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Просмотров:247 В Красноярском крае в минувшие сутки сотрудниками полиции в рамках оперативно-профилактической операции «Розыск» задержаны три лица, находящиеся в федеральном розыске, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы Минусинска при проверке документов задержали скрывшегося от суда 50-летнего мужчину. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.А в Норильске полицейские установили местонахождение двух граждан, ранее объявленных в федеральный розыск. Оперативники уголовного розыска задержали 50-летнего злоумышленника, разыскиваемого за уклонение от административного надзора. Также сотрудниками полиции задержан 40-летний мужчина, находящийся в розыске по статье 159 УК РФ «Мошенничество».