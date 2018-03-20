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20 марта 2018, 13:26



Клуб «Галакс» отметил четвертьвековой юбилей открытием выставки «Код Севера», в которой мастера постарались передать свое отношение северной природе через панно, картины, арт-объекты.

Тему выставки предложила руководитель клуба Ольга Терешонок. Готовились к ней мастера целый год. Для сбора материалов летом даже ездили в Дудинку, набирались впечатлений и… форточек. Окна и форточки здесь представлены в самых разных видах, насколько хватило фантазии мастериц, предлагающих нам взгляд на мир из окна. На выставке представлены работы 20 авторов, пятеро из которых выставляются с «Галаксом» впервые. Работали они не вместе, встречаясь в клубе только изредка для обсуждения деталей. В целом же каждая творила, исходя из собственных ощущений и видения, поэтому каждая работа очень самобытна, не перекликается с другими, создавая, в то же время, уникальную картину Севера. На открытии выставки с юбилеем «Галакс» поздравляли директор Музея Норильска Наталья Федянина, гости из Дудинки - представители Таймырского дома народного творчества, директор благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и многие другие. Все выражали участницам клуба признательность за профессионализм, яркое, неповторимое творчество, отзывчивость - клуб «Галакс» постоянно участвует в благотворительных ярмарках. Выставка «Код Севера» будет экспонироваться в Норильской художественной галерее в течение месяца, после чего отправится в Дудинку, где ее уже с нетерпением ждут в Доме народного творчества.

Просмотров:192 Экспозиция разместилась в экспресс-зале Норильской художественной галереи. Самым причудливым образом здесь сочетаются северные окна, мамонты, шаманские бубны, абстрактные изображения норильской метели, тундра всех времен года, передающие эмоции, настроение, образы любимого авторами Севера.Тему выставки предложила руководитель клуба Ольга Терешонок. Готовились к ней мастера целый год. Для сбора материалов летом даже ездили в Дудинку, набирались впечатлений и… форточек. Окна и форточки здесь представлены в самых разных видах, насколько хватило фантазии мастериц, предлагающих нам взгляд на мир из окна. На выставке представлены работы 20 авторов, пятеро из которых выставляются с «Галаксом» впервые. Работали они не вместе, встречаясь в клубе только изредка для обсуждения деталей. В целом же каждая творила, исходя из собственных ощущений и видения, поэтому каждая работа очень самобытна, не перекликается с другими, создавая, в то же время, уникальную картину Севера.На открытии выставки с юбилеем «Галакс» поздравляли директор Музея Норильска Наталья Федянина, гости из Дудинки - представители Таймырского дома народного творчества, директор благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник и многие другие. Все выражали участницам клуба признательность за профессионализм, яркое, неповторимое творчество, отзывчивость - клуб «Галакс» постоянно участвует в благотворительных ярмарках.Выставка «Код Севера» будет экспонироваться в Норильской художественной галерее в течение месяца, после чего отправится в Дудинку, где ее уже с нетерпением ждут в Доме народного творчества.