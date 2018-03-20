Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 марта 2018, 13:30



Военнослужащие Норильска могут рассчитывать на социальную поддержку.

- гражданам, получившим ранение, контузию, травму или увечье при исполнении обязанностей военной службы, которым не установлена инвалидность; - гражданам, ставшими инвалидами вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы (кроме граждан, ставших инвалидами вследствие заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы); - ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания. Адресная помощь выплачивается в размере 15 000 рублей один раз в три года. В 2017 году на территории Норильска в рамках программы «Развитие системы социальной поддержки населения» адресной помощью воспользовались восемь граждан на общую сумму 120 000 рублей. Следует отметить, что граждане, служившие в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации или Главном управлении федеральной службы исполнения наказаний и ставшие инвалидами вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы, право на оказание материальной помощи не имеют. Более подробную консультацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной политики администрации города Норильска, обратившись по следующим адресам: район Центральный – проспект Ленинский, д. 26; район Талнах – ул. Полярная, д. 7; район Кайеркан – ул. Шахтерская, д. 9а. Часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница - с 10.00 до 17.00, вторник - с 10.00 до 18.00. Последняя пятница месяца – неприемный день. Контактный телефон 46-20-39.

Просмотров:203 Оказание адресной помощи производится следующим категориям граждан:- гражданам, получившим ранение, контузию, травму или увечье при исполнении обязанностей военной службы, которым не установлена инвалидность;- гражданам, ставшими инвалидами вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы (кроме граждан, ставших инвалидами вследствие заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы);- ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания.Адресная помощь выплачивается в размере 15 000 рублей один раз в три года.В 2017 году на территории Норильска в рамках программы «Развитие системы социальной поддержки населения» адресной помощью воспользовались восемь граждан на общую сумму 120 000 рублей.Следует отметить, что граждане, служившие в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации или Главном управлении федеральной службы исполнения наказаний и ставшие инвалидами вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы, право на оказание материальной помощи не имеют.Более подробную консультацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной политики администрации города Норильска, обратившись по следующим адресам:район Центральный – проспект Ленинский, д. 26;район Талнах – ул. Полярная, д. 7;район Кайеркан – ул. Шахтерская, д. 9а.Часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница - с 10.00 до 17.00, вторник - с 10.00 до 18.00.Последняя пятница месяца – неприемный день. Контактный телефон 46-20-39.