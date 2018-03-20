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20 марта 2018, 13:51



«Ателье кота» приглашает норильчан на мастер-класс по пошиву Щедропса.

Серию мастер-классов проводит создательница ДоброКота и ЩедроПса волонтер Айса Гайдаева. В прошлое воскресенье под ее чутким руководством активные горожане сшили Доброкотов. В этот раз мастерица решила научить горожан шить обаятельных собачек. Стоимость благотворительного взноса от 700 рублей. За эти средства начинающие рукодельники получат набор с заготовками для изготовления Щедропса, а в качестве бонуса инструкцию и выкройку собачки, которую в дальнейшем, смогут использовать для изготовления псов для себя и своих близких. Участие в мастер-классе могут принять и те, кто в ходе различных акций приобретал набор для творчества «Щедропес» и до сих пор не сшил его. Для этих рукодельников стоимость мастер-класса составит 200 рублей. Все вырученные средства будут переданы людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. Запись на мастер-класс по телефону 89135306127

Просмотров:210 Мастер-класс состоится уже в это воскресенье, 25 марта, в 14.00 по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 4, благотворительный фонд «Территория добра».Серию мастер-классов проводит создательница ДоброКота и ЩедроПса волонтер Айса Гайдаева. В прошлое воскресенье под ее чутким руководством активные горожане сшили Доброкотов.В этот раз мастерица решила научить горожан шить обаятельных собачек. Стоимость благотворительного взноса от 700 рублей. За эти средства начинающие рукодельники получат набор с заготовками для изготовления Щедропса, а в качестве бонуса инструкцию и выкройку собачки, которую в дальнейшем, смогут использовать для изготовления псов для себя и своих близких.Участие в мастер-классе могут принять и те, кто в ходе различных акций приобретал набор для творчества «Щедропес» и до сих пор не сшил его. Для этих рукодельников стоимость мастер-класса составит 200 рублей.Все вырученные средства будут переданы людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. Запись на мастер-класс по телефону 89135306127