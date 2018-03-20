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20 марта 2018, 14:09

Главный ветврач КГКУ «Норильский отдел ветеринарии» Александр Самандас: «Я не рекомендую употреблять в пищу блюда из сырого мяса или рыбы, велик риск заражения инфекционными или инвазионными заболеваниями».


Анализ эпизоотической ситуации в регионе показал, что в районах Крайнего Севера по-прежнему регистрируются опасные инфекционные и инвазионные заболевания, которые наносят не только существенный экономический ущерб, но и осложняют эпидемиологическую напряженность в регионе. Среди инфекционных заболеваний особого внимания требуют сибирская язва, бруцеллез, некробактериоз, грипп птиц типа А. Среди инвазионных заболеваний наибольшую опасность представляют гнус, оводовые инвазии, саркоптоз, финноз, эхинококкоз, в водоёмах среди рыб распространяется дифиллоботриоз, описторхоз. По отдельным болезням сформировались природные очаги (бруцеллез, бешенство, оводовые инвазии, саркоптоз), поэтому при мониторинге за этими инфекциями и инвазиями необходимо оценивать их распространение в дикой популяции животных.
Основным источником возникших заболеваний среди оленей на Таймыре является популяция дикого оленя, констатируют ветеринары.
«В оленеводческих стадах домашнего северного оленя мы берем забор проб крови от животных для исследования на бруцеллез, вакцинируем животных против сибирской язвы, обрабатываем против оводовых инвазий и гельминтов препаратами макроцикличного ряда. Кроме этого, проводятся инсектицидно-репеллентные обработки против гнуса и оводов. А вот среди дикой популяции ни одно ветеринарно-профилактическое мероприятие не проводится. Их мясо обследуется на паразитарную чистоту лишь в случае, если оно привозится на реализацию через торговые точки. Но в случаях браконьерства эти исследования никто не проводит. А такие случаи есть, и их немало. Между тем это может грозить серьезными инфекционными заболеваниями, в том числе неизлечимыми, например, бруцеллезом, при котором у пациента наблюдается ряд серьезных последствий: боли в мышцах и суставах, снижение трудоспособности, истончаются кости, бурситы суставов, орхиты, у женщин происходят маститы, выкидыши, наступает бесплодие и прочее», - рассказывает главный ветеринарный врач КГКУ «Норильский отдел ветеринарии», доктор ветеринарных наук Александр Самандас.
Обеззаразить мясо помогает только длительная термическая обработка: к примеру, возбудитель бруцеллеза погибает при кипячении в течение 30 минут. Никакие иные меры не станут защитой от возбудителя инфекции: копчение или вяление результата не дадут. При употреблении в пищу сырой рыбы, используемой в сагудае или роллах, может обезопасить термическая обработка или глубокая заморозка.

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