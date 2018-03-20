Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 марта 2018, 14:35



Норильская «Маяковка» примет участие в «Ново-Сибирском транзите - 2018». Афиша театрального фестиваля уже сформирована.



Просмотров:183 Напомним, V Межрегиональный театральный фестиваль "Ново-Сибирский транзит" пройдет в Новосибирске с 22 по 30 мая. Норильск на фестивале представит постановку Анны Бабановой "Жди меня… и я вернусь". Показ спектакля состоится 25 мая в театре "Красный факел" в 19.00. Всего на фестивале будет показано 18 спектаклей, отобранных из множества предложенных работ театров всей Сибири.