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20 марта 2018, 15:15

Из-за сильного ветра и нулевой видимости по решению ГИБДД на автодорогах из Норильска в Кайеркан и Талнах введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта.


По состоянию на 14.00 температура воздуха ноль градусов, ветер южный 9-12 м/сек.
По данным Таймырского центра по гидрометеорологии в связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся 2-й смены во всех районах города с первого по 11-е классы.
По решению ГИБДД на автодорогах Норильск – Кайеркан - Алыкель и Норильск – Талнах введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта.
Доставка сменного персонала НМЗ будет осуществляться колоннами автомобилей повышенной проходимости. О времени выхода автомобилей будет сообщено дополнительно. В 15.30 для доставки авиапассажиров в аэропорт от автовокзала Норильск будет организована колонна автобусов с заездом в Кайеркан.
Отметим: два года назад в эти дни в Норильске случилась черная пурга. Началось все 21 марта 2016 года. В этот день была объявлена актировка для всех школьников. Порывы ветра оценивались в 10–12 баллов по 12–балльной шкале. Местами скорость ветра превышала 40 метров в секунду, именно такие порывы привели к повреждениям зданий и расшатали кровлю на многих домах. Работодателям рекомендовали по возможности не выводить сотрудников на рабочие места, а горожанам — не выходить из дома и не выезжать на личном автотранспорте.
22 марта, во вторник, все ожидали повторного удара стихии. По прогнозам синоптиков, это должно было случиться днем, но циклон задержался почти на сутки. Ударил он по городу с новой силой 23 марта.
За два дня стихия нанесла городу существенный урон: порядка 50 жилых зданий и 30 муниципальных требуют ремонта кровли и фасадов. Наибольшие повреждения получили дома сталинской постройки и хрущевки, крыши которых покрыты жестью. Они составляют порядка 10% всех построек, которые находятся на территории селитебной зоны Норильска.
Разгул стихии повлек за собой трагедию — погибла 33–летняя женщина. У нее остался маленький ребенок.

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 19 марта 2018 
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 18 марта 2018 
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