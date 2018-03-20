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20 марта 2018, 15:20



Метель, начавшаяся несколько часов назад в Норильске, будет усиливаться: метеорологи обещают порывы ветра до 22-27 м/с.

«Ветер дул с юго-востока, то есть первоначально «задел» Талнах, где регистрировались порывы до 30 м/с. Затем ветер сменил направление и сейчас дует в юго-западном направлении, а, значит, метель перешла в сторону Центрального района и Кайеркана. На данный момент в Норильске задувает со скоростью 22 м/с, в Кайеркане по последней сводке было 20 м/с (она обновляется раз в три часа). В Талнахе ветер значительно стих – с 30 до 20 м/с», - отмечают метеорологи. Такая погода для марта в Норильске традиционна, подчеркивают специалисты.

Просмотров:397 Параллельно будет понижаться температура воздуха: до -23-28 градусов к утру (по горным районам до -15-20). Метель продлится всю ночь и, по предварительным оценкам синоптиков, до обеда 21 марта.«Ветер дул с юго-востока, то есть первоначально «задел» Талнах, где регистрировались порывы до 30 м/с. Затем ветер сменил направление и сейчас дует в юго-западном направлении, а, значит, метель перешла в сторону Центрального района и Кайеркана. На данный момент в Норильске задувает со скоростью 22 м/с, в Кайеркане по последней сводке было 20 м/с (она обновляется раз в три часа). В Талнахе ветер значительно стих – с 30 до 20 м/с», - отмечают метеорологи.Такая погода для марта в Норильске традиционна, подчеркивают специалисты.