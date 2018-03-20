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20 марта 2018, 15:48



В день выборов из Кайеркана в больницы Норильска эвакуировали четверых человек. Еще одному пострадавшему помощь оказали на избирательном участке.

В течение дня спецтранспорт повышенной проходимости по просьбе медиков выезжал четыре раза. В трех случаях доставляли рожениц из Кайеркана в Норильск. Еще один раз пришлось везти мужчину в травмпункт, который упал и сломал ногу. Кроме того, на одном из избирательных участков в Кайеркане едва не скончался мужчина, с которым случился эпилептический припадок. Инцидент произошел на участке № 663 в школе № 45. По словам председателя участковой избирательной комиссии Елены Кондрат, мужчина пришел на участок, проголосовал, а затем вышел на улицу и там упал в снег. Первыми в экстренной ситуации сориентировались члены участковой избирательной комиссии. Они выбежали на улицу, занесли упавшего мужчину в помещение школы и вызвали скорую помощь. Сначала мужчину посадили в кресло, но у него начало твердеть тело, свело скулы, начался приступ, похожий на эпилептический припадок. Его переложили на пол, стали разжимать челюсти, чтобы не прикусил язык. «В этот момент он полностью перестал дышать, лицо посинело. В зале народ закричал «он умер, он умер». Я расстегнула мужчине пуховик и начала делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мне помогал дежурный молодой полицейский. Через три-четыре минуты мужчина задышал, сердце забилось. Он пришел в себя и его увезли прибывшие врачи», — рассказала Елена Кондрат.

Просмотров:254 18 марта, в день голосования в Норильске, было объявлено штормовое предупреждение, транспортная связь между Центральным районом и Кайерканом была прекращена.В течение дня спецтранспорт повышенной проходимости по просьбе медиков выезжал четыре раза. В трех случаях доставляли рожениц из Кайеркана в Норильск. Еще один раз пришлось везти мужчину в травмпункт, который упал и сломал ногу.Кроме того, на одном из избирательных участков в Кайеркане едва не скончался мужчина, с которым случился эпилептический припадок. Инцидент произошел на участке № 663 в школе № 45.По словам председателя участковой избирательной комиссии Елены Кондрат, мужчина пришел на участок, проголосовал, а затем вышел на улицу и там упал в снег. Первыми в экстренной ситуации сориентировались члены участковой избирательной комиссии. Они выбежали на улицу, занесли упавшего мужчину в помещение школы и вызвали скорую помощь.Сначала мужчину посадили в кресло, но у него начало твердеть тело, свело скулы, начался приступ, похожий на эпилептический припадок. Его переложили на пол, стали разжимать челюсти, чтобы не прикусил язык.«В этот момент он полностью перестал дышать, лицо посинело. В зале народ закричал «он умер, он умер». Я расстегнула мужчине пуховик и начала делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мне помогал дежурный молодой полицейский. Через три-четыре минуты мужчина задышал, сердце забилось. Он пришел в себя и его увезли прибывшие врачи», — рассказала Елена Кондрат.