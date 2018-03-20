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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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21:12 Погодные условия в Норильске ухудшились. Жители Кайеркана, не успевшие днем уехать домой, останутся ночевать в Центральном районе
17:59 Дорогу в Талнах и Оганер открыли. Народу на автовокзале стало меньше
17:08 Енисейское речное пароходство «Норникеля» повышает квалификацию плавсостава
17:01 Холод в палатах и плесень в санузлах в тубдиспансере и инфекционной больнице Норильска прокомментировал главврач поликлиники Сергей Сорокин
16:16 На основе видеозаписи, размещенной в социальной сети, норильские полицейские привлекли к ответственности нарушителя общественного порядка.
15:48 В день выборов из Кайеркана в больницы Норильска эвакуировали четверых человек. Еще одному пострадавшему помощь оказали на избирательном участке.
15:20 Метель, начавшаяся несколько часов назад в Норильске, будет усиливаться: метеорологи обещают порывы ветра до 22-27 м/с.
15:15 Из-за сильного ветра и нулевой видимости по решению ГИБДД на автодорогах из Норильска в Кайеркан и Талнах введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта.
14:35 Норильская «Маяковка» примет участие в «Ново-Сибирском транзите - 2018». Афиша театрального фестиваля уже сформирована.
14:09 Главный ветврач КГКУ «Норильский отдел ветеринарии» Александр Самандас: «Я не рекомендую употреблять в пищу блюда из сырого мяса или рыбы, велик риск заражения инфекционными или инвазионными заболеваниями».
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