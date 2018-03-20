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20 марта 2018, 16:16



На основе видеозаписи, размещенной в социальной сети, норильские полицейские привлекли к ответственности нарушителя общественного порядка.

Как пояснил сам задержанный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время он снял данный видеоматериал сам, установив сотовый телефон на штатив. Свидетелей и очевидцев происходящего не было. Свой поступок мужчина объяснил интересом к общественному резонансу, который вызовет данный ролик в социальной сети, в которой и опубликовал свой видеофрагмент. На основании объяснений правонарушителя сотрудники полиции совместно с представителями прокуратуры приняли решение о привлечении нарушителя общественного порядка к административной ответственности, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:2977 В минувшее воскресенье в Сети был опубликован видеоролик, на котором неизвестный мужчина запечатлен обнаженным в подъезде. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по г. Норильску установили нарушителя. Им оказался 31-летний житель Центрального района, ранее не имевший проблем с законом.Как пояснил сам задержанный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время он снял данный видеоматериал сам, установив сотовый телефон на штатив. Свидетелей и очевидцев происходящего не было. Свой поступок мужчина объяснил интересом к общественному резонансу, который вызовет данный ролик в социальной сети, в которой и опубликовал свой видеофрагмент.На основании объяснений правонарушителя сотрудники полиции совместно с представителями прокуратуры приняли решение о привлечении нарушителя общественного порядка к административной ответственности, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.