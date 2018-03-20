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20 марта 2018, 17:01

Холод в палатах и плесень в санузлах в тубдиспансере и инфекционной больнице Норильска прокомментировал главврач поликлиники Сергей Сорокин


Напомним, пациенты инфекционки и противотуберкулезного диспансера жаловались в соцсетях на холод в палатах и плесень в санузлах. Главный врач КГБУЗ «Норильская городская больница №2» Сергей Сорокин подтверждает, что оба здания требуют капитального ремонта. Но сделать его единовременно нет возможности - некуда перевести пациентов.
Чтобы провести капитальный ремонт в тубдиспансере, надо построить еще одно здание, которое при этом будет соответствовать строгим требованиям, все туда перевезти, потом вернуть в отремонтированное здание, а новое законсервировать либо убрать. Потому что по правилам, здание, в котором располагается медучреждение фтизиатрического профиля, в иных целях эксплуатировать нельзя. То же самое касается и инфекционного стационара.
В ситуации, когда и денег не хватает, и работу остановить нельзя, приходится выстраивать приоритеты и проводить ремонт поэтапно. И начинать его нужно с инженерных сетей - с замены проводки, тепловодоснабжения, вентиляции.
«Можете представить, насколько важна вентиляция в противотуберкулезном диспансере, где инфекция передается воздушно-капельным путем, - подчеркнул Сергей Сорокин. - И замена вентиляционной системы, на которую потребовалось два года, была в приоритете. Также с ужесточением требований, пришлось делать капитальные ремонты в лабораториях. Так на ремонт лаборатории противотуберкулезного диспансера было потрачено 16 миллионов рублей. Иначе она могла быть закрыта Роспотребнадзором из-за несоответствия».
Кроме того, в тубдиспансере провели капитальный ремонт части второго этажа, где сегодня находятся больные с множественной лекарственной устойчивостью, то есть плохо поддающиеся лечению. Помещения же основного фтизиатрического отделения стационара и фтизиатрической поликлиники до сих пор нуждаются в ремонте - именно там как раз холодно и грибок в санузлах и в палатах. Отсутствие здесь косметического ремонта Сорокин объяснил прост: - «Имело ли смысл штукатурить, белить и красить стены, если все это все равно было бы разрушено при капремонте вентиляции? К тому же на сегодняшний день готова проектно-сметная документация на капремонт систем тепловодоснабжения и электрических сетей. Это будет следующий этап капремонта».
В ближайшее время будет подана заявка на выделение финансирования. Предварительная сметная стоимость работ по капитальному ремонту инженерных сетей здания составляет 63 млн рублей.
«Вот когда этот ремонт будет сделан, тогда целесообразно будет проводить и внутреннюю отделку помещений - покраску стен, замену кафеля, линолеума, потолков, окон и т.д.», - отмечает Сергей Сорокин. Главврач надеется, что года через три здание на Лауреатов, 70, в порядок будет приведено полностью.
Что касается холода в помещениях инфекционной больницы, то ее история началась в 2002 году, когда югославская фирма начала реконструкцию этого здания. В эксплуатацию оно было запущено в 2010-м. В первый же год пришлось поменять всю сантехнику - она была очень некачественной, смесители просто рассыпались. Как выяснилось позже, система тепловодоснабжения была проведена по европейской схеме и наши морозы не выдерживает. К тому же, проводя ремонт стен, сделали красиво - повесили гипсокартон, но не утеплили. Сергей Сорокин подчеркнул, что пока это его личное мнение, почему в помещениях инфекционной больницы сегодня холодно. В ближайшее время он планирует обратиться к главе города с просьбой о создании комиссии, которая поможет установить истинную причину проблем, связанных с температурным режимом, и наметить пути решения.
По поводу текущего ремонта Сергей Юрьевич отметил, что подрядчик должен быть определен к началу мая и к осени текущего года должно быть все отштукатурено и покрашено.

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