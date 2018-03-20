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20 марта 2018, 17:08



Енисейское речное пароходство «Норникеля» повышает квалификацию плавсостава

Занятия проводятся на отделении дополнительного профессионального образования (ДПО) Красноярского института водного транспорта, сообщает пресс-служба пароходства. Программы ДПО разработаны по специальностям «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Курс «Обеспечение безопасности судоходства на ВВТ» предназначен для диспетчеров, капитанов-наставников, механиков-наставников и других ответственных лиц. Тренажёрная подготовка ведется по программам «Использование судовых радиолокационных станций (РЛС) на внутренних водных путях» и «Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации на внутренних водных путях». Все программы ДПО направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности судоходства. Постоянно совершенствуется судовое оборудование, меняются существующие и появляются новые нормативы и правила в области судоходства на ВВТ – об этом судоводители должны получать своевременную информацию и подтверждать свои знания. Стоит отметить, что до занятий допускаются судоводители, успешно прошедшие так называемый входной контроль – тестирование по программе «Плавсостав» – и практическое задание. Слушатели курсов, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой аттестации – квалификационному экзамену. По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Просмотров:173 Процедуру подтверждения дипломов плавсостав проходит каждые пять лет. Но сначала специалистам необходимо пройти обучение. Его, кстати, проходят и сотрудники, которые переводятся на другую, более квалифицированную должность.Занятия проводятся на отделении дополнительного профессионального образования (ДПО) Красноярского института водного транспорта, сообщает пресс-служба пароходства.Программы ДПО разработаны по специальностям «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Курс «Обеспечение безопасности судоходства на ВВТ» предназначен для диспетчеров, капитанов-наставников, механиков-наставников и других ответственных лиц. Тренажёрная подготовка ведется по программам «Использование судовых радиолокационных станций (РЛС) на внутренних водных путях» и «Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации на внутренних водных путях».Все программы ДПО направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности судоходства. Постоянно совершенствуется судовое оборудование, меняются существующие и появляются новые нормативы и правила в области судоходства на ВВТ – об этом судоводители должны получать своевременную информацию и подтверждать свои знания.Стоит отметить, что до занятий допускаются судоводители, успешно прошедшие так называемый входной контроль – тестирование по программе «Плавсостав» – и практическое задание.Слушатели курсов, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой аттестации – квалификационному экзамену. По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации.