Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

20 марта 2018, 21:12



Погодные условия в Норильске ухудшились. Жители Кайеркана, не успевшие днем уехать домой, останутся ночевать в Центральном районе

По информации синоптиков, штормовое предупреждение будет действовать и завтра, 21 марта. В течение дня ожидаются снег, метель, видимость менее одного км. Ветер будет дуть западный с силой 8-13 м/сек, в горных районах с порывами 15-20 м/сек, в горных районах 22-27 м/сек. Температура воздуха 23 – 28 градусов мороза. По решению ГИБДД движение по автодорогам из Норильска в Талнах и Кайеркан закрыто для всех видов транспорта. Решение о движении колоны в сторону Кайеркана на данный момент не принято. С 21.00 всем пассажирам, не уехавшим в Кайеркан, будет предложено размещение в городском центре культуры. Жителей Центрального района, оставшихся в Кайеркане, будут размещать в КДЦ «Юбилейный». Свою помощь по размещению людей предложил и молодежный центр. В Норильске - по Советской, 9. В Кайеркане – по Школьной, 10. Здесь можно отдохнуть, переждать бурю, зарядить телефоны.

Просмотров:248 По состоянию на 20.00 в Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в городе 19 марта в 19.00.По информации синоптиков, штормовое предупреждение будет действовать и завтра, 21 марта. В течение дня ожидаются снег, метель, видимость менее одного км. Ветер будет дуть западный с силой 8-13 м/сек, в горных районах с порывами 15-20 м/сек, в горных районах 22-27 м/сек. Температура воздуха 23 – 28 градусов мороза.По решению ГИБДД движение по автодорогам из Норильска в Талнах и Кайеркан закрыто для всех видов транспорта. Решение о движении колоны в сторону Кайеркана на данный момент не принято.С 21.00 всем пассажирам, не уехавшим в Кайеркан, будет предложено размещение в городском центре культуры. Жителей Центрального района, оставшихся в Кайеркане, будут размещать в КДЦ «Юбилейный».Свою помощь по размещению людей предложил и молодежный центр. В Норильске - по Советской, 9. В Кайеркане – по Школьной, 10. Здесь можно отдохнуть, переждать бурю, зарядить телефоны.