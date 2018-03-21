Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 марта 2018, 10:44



Дороги для движения автобусов открыли, но штормовое предупреждение в Норильске все еще действует.

По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В. С 10.30 движение автобусов 33-го маршрута осуществляется по мере накопления пассажиров. С 12.00 движение автобусов 31-го маршрута будет осуществляться по расписанию. По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидаются временами снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15 - 20 м/с, в горных районах 20-25 м/с. Температура воздуха -20…-25ºС, в горных районах -15…-20ºС. Для учащихся первой смены была объявлена актировка с 1-го по 11-е классы в Центральном районе, Оганере и Кайеркане, в Талнахе – с 1-го по 8-е классы.

Просмотров:140 Штормовое предупреждение по ветру, объявленное с 19.00 19.03.2018, продолжает действовать в Норильске.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан введен временный запрет для движения легкового автотранспорта категории В.С 10.30 движение автобусов 33-го маршрута осуществляется по мере накопления пассажиров. С 12.00 движение автобусов 31-го маршрута будет осуществляться по расписанию.По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидаются временами снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15 - 20 м/с, в горных районах 20-25 м/с. Температура воздуха -20…-25ºС, в горных районах -15…-20ºС.Для учащихся первой смены была объявлена актировка с 1-го по 11-е классы в Центральном районе, Оганере и Кайеркане, в Талнахе – с 1-го по 8-е классы.