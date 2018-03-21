Владимир Фролочкин: «Я очень счастлив и горд получить это звание. Жаль, что мой отец, создавший ансамбль «Оганер», уехал из Норильска, так и не успев получить высоких наград, а ведь он достоин этого, как никто другой. Но я думаю, что ему приятно знать, что его детище, его «Оганер» достиг тех высот, о которых мечтал отец».