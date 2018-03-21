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21 марта 2018, 11:12



Владимир Фролочкин: «Я очень счастлив и горд получить это звание. Жаль, что мой отец, создавший ансамбль «Оганер», уехал из Норильска, так и не успев получить высоких наград, а ведь он достоин этого, как никто другой. Но я думаю, что ему приятно знать, что его детище, его «Оганер» достиг тех высот, о которых мечтал отец».

По возвращении в Норильск «Заполярная правда» встретится с руководителем прославленного танцевального коллектива, материал выйдет на страницах нашей газеты.

Просмотров:130 Сегодня Владимир Фролочкин находится в Красноярске. Напомним, накануне из рук и. о. губернатора края он получил заслуженную награду. Руководителю танцевального ансамбля «Оганер» Владимиру Фролочкину присвоено звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края».По возвращении в Норильск «Заполярная правда» встретится с руководителем прославленного танцевального коллектива, материал выйдет на страницах нашей газеты.