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21 марта 2018, 11:18



«Душевный разговор». Юбилейная персональная выставка произведений живописи и графики Лилии Христич откроется в художественной галерее Нрильска 23 марта в 18.00.

В 1994 году Лилия Христич переехала жить и работать в Белгород, где серьёзно увлеклась живописью, графикой и цветоводством, принимала активное участие в различных творческих выставках-конкурсах. Вернувшись в Норильск, она продолжила профессиональную деятельность преподавателем Норильской детской художественной школы. Обучая юных художников изобразительному искусству, Лилия Николаевна и сама плодотворно работает, не упуская возможности даже на отдыхе передать свои впечатления в картинах. Итогом всех поездок по стране, а также за границу (в Черногорию, Испанию, Италию, Таиланд и другие страны), - стали новые творческие работы. Лилия Христич всегда активно участвует в конкурсах художественного творчества, в городских мероприятиях, проводит мастер-классы для детей и взрослых, представляет свои работы на совместных экспозициях с художниками нашего города и организует собственные. Её персональные выставки успешно проходили на разных площадках Норильска и Дудинки. Юбилейная выставка художника совпала и с пятилетним юбилеем её работы в художественной студии «Талант», где Лилия Николаевна проводит занятия по живописи и графике для взрослых: несколько работ студийцев представлены на её выставке. Лилия Христич пишет маслом, работает акварелью и гуашью, любит смешанную технику. Уже несколько лет она увлечена масляной пастелью, с её неисчерпаемыми возможностями и универсальностью использования. Разнообразна жанровая тематика её работ: портреты родных и близких людей, многочисленные пейзажи и сочные натюрморты. Выставка «Душевный разговор» - это диалог художника со зрителем, в котором Лилия Христич, с характерным для неё ярким звучанием цвета, выражает свои мысли, чувства, настроение. Выставка будет открыта для просмотра до 15 апреля 2018 года.

Просмотров:133 Лилия Христич родилась в Днепропетровске, приехала в Норильск с родителями в 1974 году. Желание рисовать проявилось в раннем детстве: училась в Норильской детской художественной школе и Талнахской детской школе искусств. В 1985 году окончила Московский технологический институт, квалификация «художник-технолог». Начинала работать художником-модельером, но решила сменить род деятельности, став преподавателем в школе искусств Талнаха.В 1994 году Лилия Христич переехала жить и работать в Белгород, где серьёзно увлеклась живописью, графикой и цветоводством, принимала активное участие в различных творческих выставках-конкурсах. Вернувшись в Норильск, она продолжила профессиональную деятельность преподавателем Норильской детской художественной школы.Обучая юных художников изобразительному искусству, Лилия Николаевна и сама плодотворно работает, не упуская возможности даже на отдыхе передать свои впечатления в картинах. Итогом всех поездок по стране, а также за границу (в Черногорию, Испанию, Италию, Таиланд и другие страны), - стали новые творческие работы.Лилия Христич всегда активно участвует в конкурсах художественного творчества, в городских мероприятиях, проводит мастер-классы для детей и взрослых, представляет свои работы на совместных экспозициях с художниками нашего города и организует собственные. Её персональные выставки успешно проходили на разных площадках Норильска и Дудинки. Юбилейная выставка художника совпала и с пятилетним юбилеем её работы в художественной студии «Талант», где Лилия Николаевна проводит занятия по живописи и графике для взрослых: несколько работ студийцев представлены на её выставке.Лилия Христич пишет маслом, работает акварелью и гуашью, любит смешанную технику. Уже несколько лет она увлечена масляной пастелью, с её неисчерпаемыми возможностями и универсальностью использования. Разнообразна жанровая тематика её работ: портреты родных и близких людей, многочисленные пейзажи и сочные натюрморты.Выставка «Душевный разговор» - это диалог художника со зрителем, в котором Лилия Христич, с характерным для неё ярким звучанием цвета, выражает свои мысли, чувства, настроение. Выставка будет открыта для просмотра до 15 апреля 2018 года.